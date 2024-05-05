فيرستابن أول المنطلقين في سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1

انتزع الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة ميامي الكبرى السبت ليبدأ السباق من مقدمة الصف الأول للسباق السادس على التوالي هذا الموسم.

وعزز فرستابن، الذي سينطلق من المركز الأول للمرة السابعة على التوالي منذ سباق أبوظبي العام الماضي، ما يُعد حتى الآن نهاية أسبوع مثالية للسائق الهولندي الذي تصدر حصة التجارب الوحيدة والتجارب المؤهلة لسباق السرعة يوم الجمعة ثم فاز بسباق السرعة في وقت سابق من السبت.

وكان السائق الفرنسي آلان بروست آخر من حسم مركز أول المنطلقين في أول ستة سباقات في الموسم عام 1993 عندما كان ينافس لصالح فريق وليامز.

وقال فرستابن: "لا أدري ما هذا، في كل عام نأتي إلى هنا أجد أنه من الصعب للغاية أن أكون متسقا مع شعور السيارة والإطار خلال لفة واحدة، مرة أخرى اليوم، كان الأمر يتعلق بإيجاد التوازن. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا. لم تكن اللفة الأكثر إمتاعا في مسيرتي نظرا للمسار الزلق وعدم ثقتك كثيرا في اللفة. لكننا في المركز الأول عند الانطلاق وهذا الشيء الأكثر أهمية".

وحافظ فرستابن على سجله بدون هزائم في ميامي ويتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 118 نقطة متفوقا على زميله في الفريق سيرجيو بيريز الذي يملك 91 نقطة قبل سباق الأحد.

ويأمل السائق الهولندي في الفوز بلقب سباق ميامي للمرة الثالثة على التوالي بعدما انتصر في النسخة الافتتاحية عام 2022 قبل أن يدافع عن لقبه في مايو آيار الماضي عندما انطلق من المركز التاسع.