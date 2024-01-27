فيتوريا يردُّ على احتمالات مواجهة المغرب

فيتوريا يردُّ على احتمالات مواجهة المغرب
تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مدى شعوره بالارتياح لتجنب مواجهة المغرب في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار.
ويلعب منتخب مصر مع الكونغو، مساء الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة القارية.
ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.
وفي المقابل، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ثُمن النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط.
وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو: "لا أحب الخسارة واللعب دائمًا للفوز ولكن يواجهنا سوء حظ، وإصابات كثيرة منذ بداية المعسكر".
وأضاف: "أحترم جميع اللاعبين وجميع الفرق، ولكننا مستعدون للفوز".
وتابع: "نعاني من إصابات كثيرة من بداية المعسكر الإعداد لأمم أفريقيا مثل إصابة أسامة جلال، وأحمد كوكا، وعامل مهمات المنتخب خضع لعملية في القلب، ثم محمد صلاح، ومحمد الشناوي، والآن إمام عاشور، الذي أصيب في التدريب وأصبح خارج مباراة، يوم غدٍ".
وشدد المدرب البرتغالي على أن كل المباريات مهمة وصعبة، مضيفًا:" عندنا بعض الإصابات، ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون، كما أننا نعمل على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة الكونغو، ونلعب في أجواء ليست سهلة، وكنا الأفضل في معظم المباريات، وكان لنا شخصية، وكان واضحًا أسلوب اللعب الخاص بنا".
وبسؤاله حول مدى شعوره بالسعادة لتجنب مواجهة المغرب في دور الـ16، أجاب فيتوريا: "لا نفكر بتلك الطريقة، ولا نفكر في أي سيناريو، وهناك فِرق تفكر بشكل كبير، وتريد الوصول إلى أبعد شيء ممكن في البطولة".
واستطرد: "نحن على أي حالٍ سنواجه كل المنتخبات القوية آجلاً أم عاجلاً، هناك فِرق قوية معروف أنها قوية، وأخرى أثبتت، مؤخرًا، أنها قوية، وفي اللحظة الحالية لا أستطيع أن أقول من هو القوي".