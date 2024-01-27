فيتوريا يردُّ على احتمالات مواجهة المغرب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مدى شعوره بالارتياح لتجنب مواجهة المغرب في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر مع الكونغو، مساء الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة القارية.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل، تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ثُمن النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط.