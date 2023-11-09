حقيقة توجه برشلونة لإقالة تشافي

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عديدة اليوم الأربعاء عن حقيقة توجه نادي برشلونة لإقالة تشافي هيرناندز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع تراجع أداء ونتائج الفريق مؤخرًا.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بعدما كان متقدمًا، ثم حقق الفوز بصعوبة على ريال سوسيداد قبل أن يخسر في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار.

ومع تلقي الفريق خسارتين في آخر 3 مباريات وتراجع الأداء ترددت أنباء عن إمكانية إقالة المدرب الإسباني الشاب.