حقيقة توجه برشلونة لإقالة تشافي
تحدثت تقارير صحفية إسبانية عديدة اليوم الأربعاء عن حقيقة توجه نادي برشلونة لإقالة تشافي هيرناندز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع تراجع أداء ونتائج الفريق مؤخرًا.
وخسر برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بعدما كان متقدمًا، ثم حقق الفوز بصعوبة على ريال سوسيداد قبل أن يخسر في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار.
ومع تلقي الفريق خسارتين في آخر 3 مباريات وتراجع الأداء ترددت أنباء عن إمكانية إقالة المدرب الإسباني الشاب.
وقال تشافي عقب الخسارة أمام شاختار بهدف دون رد، إن الأداء كان الأسوأ للفريق منذ وصوله قبل عامين.
وكان برشلونة بحاجة إلى الفوز أو التعادل فقط حتى يضمن التأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر ليؤجل تأهله، ويخسر ما يقرب من 3 ملايين يورو أيضًا كان الفريق سيجنيها لو حقق الفوز في هذه المباراة وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو أمر أغضب بعض أعضاء إدارة النادي الذي يمر بأزمة مالية.
وحسب سبورت، فإن تشافي لا يمكن المساس به في برشلونة حاليًّا وهو ما يعني أن منصبه ليس في خطر، وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو أيضًا إن خوان لابورتا أجرى محادثة هاتفية مع تشافي بعد مباراة شاختار نقل خلالها له كامل الدعم لتغيير وضع الفريق سريعًا.
ووفقًا للتقارير ذاتها، فإن تشافي انتقد نفسه واللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد مباراة شاختار بشكل علني أمام الجميع.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف جيرونا المتصدر بـ4 نقاط وبفارق نقطتين فقط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.