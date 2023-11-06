لماذا يرفض تشافي إجراء التبديل الخامس؟
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة يرفض إجراء التبديل الخامس في المباريات الأخيرة للنادي الكتالوني.
وبحسب الصحيفة فقد رفض تشافي إجراء التغييرات الخمسة في 8 مباريات متتالية لبرشلونة.
وأوضحت أنه أمام ريال سوسيداد، يوم السبت، أجرى تشافي 4 تغييرات فقط بإدخال بيدري وفيران توريس ورافينيا ولامين يامال إلى الملعب، وأخرج جواو كانسيلو وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز.
وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه رغم أن برشلونة كان بحاجة لطاقة إضافية في الملعب، إلا أن تشافي حافظ على بقاء كاسادو وأوريول روميو وماركوس ألونسو على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.
وبحسب الصحيفة فقد طبق تشافي هذا الأمر أيضا أمام ريال مايوركا بإجراء 4 تغييرات، وأمام إشبيلية بإجراء 3 تغييرات، وأمام بورتو (4 تغييرات)، وأمام غرناطة (3 تغييرات)، وأمام أتلتيك بلباو (4 تغييرات)، وأمام شاختار (4 تغييرات)، وأمام ريال مدريد (4 تغييرات) وأمام ريال سوسيداد (4 تغييرات).
وأجرى تشافي 5 تغييرات أمام قادش وأوساسونا وريال بيتيس وأنتويرب وسيلتا فيغو.
وقالت "موندو ديبورتيفو" إن الإصابات قد تكون سبب قرار تشافي بشأن عدم إجراء التبديلات الخمسة، إذ فقد برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ 8 مباريات، وروبرت ليفاندوفسكي 3 مباريات، وبيدري 12 مباراة، ورافينيا 4 مباريات، وسيرجي روبيرتو 4 مباريات.
كما غاب جافي مباراة بسبب الإيقاف، وللسبب ذاته غاب رافينيا مباراتين وفيرمين لوبيز مباراة.
وما زال برشلونة يفتقد جهود فرينكي دي يونغ وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابات.
ويملك برشلونة 27 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر جيرونا، وبنقطتين عن ريال مدريد الثاني.
وسيلعب برشلونة مع شاختار دونيتسك الأوكراني، غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم مع ديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني.
وحقق برشلونة الفوز في المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.