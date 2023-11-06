لماذا يرفض تشافي إجراء التبديل الخامس؟

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه رغم أن برشلونة كان بحاجة لطاقة إضافية في الملعب، إلا أن تشافي حافظ على بقاء كاسادو وأوريول روميو وماركوس ألونسو على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

وبحسب الصحيفة فقد طبق تشافي هذا الأمر أيضا أمام ريال مايوركا بإجراء 4 تغييرات، وأمام إشبيلية بإجراء 3 تغييرات، وأمام بورتو (4 تغييرات)، وأمام غرناطة (3 تغييرات)، وأمام أتلتيك بلباو (4 تغييرات)، وأمام شاختار (4 تغييرات)، وأمام ريال مدريد (4 تغييرات) وأمام ريال سوسيداد (4 تغييرات).

وأجرى تشافي 5 تغييرات أمام قادش وأوساسونا وريال بيتيس وأنتويرب وسيلتا فيغو.