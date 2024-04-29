قاض يأمر روبياليس بالمثول أمام المحكمة ويقيد مغادرته لإسبانيا
أمر قاضٍ إسباني، اليوم الاثنين، لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمقال من منصبه، بالمثول أمام محكمة محلية في العاصمة مدريد لمرة واحدة على الأقل كل شهر، كما يتعين عليه طلب الإذن إذا ما أراد مغادرة البلاد.
وأُعلن القرار بعدما أدلى روبياليس، الذي يخضع للتحقيق في قضية فساد بزعم ارتكاب جريمة الإدارة غير السليمة وجريمة أخرى تتعلق بالفساد التجاري، بشهادته، صباح اليوم الاثنين.
وأمر القاضي روبياليس "بالمثول أمام النظام القضائي مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة تطلب المحكمة ذلك".
كما يتعين عليه أيضا الكشف عن تاريخ المغادرة والعودة والعنوان الذي ينوي الإقامة فيه أثناء وجوده في الخارج عندما يخطط لمغادرة البلاد.
وتحقق محكمة في مدريد منذ يناير 2022 فيما إذا كان روبياليس ارتكب جريمة الإدارة غير السليمة، عندما اتفق الاتحاد الإسباني للعبة مع شركة "كوزموس" المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه على إقامة بطولة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو (128.45 مليون دولار).
ونفى رئيس الاتحاد الإسباني السابق ارتكاب أي مخالفات في الصفقة المبرمة مع السعودية بعد شهادته اليوم.
وقال روبياليس، اليوم الاثنين: "أنا مقتنع أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية، لم يكن هناك على الإطلاق أي أموال وصلت بطريقة غير شرعية تحت إدارتي".
وأضاف: "لم يكن هناك أي عرض غير قانوني لاستضافة كأس السوبر، باختصار، تصرفنا دائما بما يتفق مع القانون الدولي".
وتابع: "تصرفنا بأقصى درجات النزاهة والسعي لتطبيق القانون، أجبت على كل الأسئلة التي طُرحت علي، وقد تم استجوابي، أنا هنا منذ أكثر من أربع ساعات".
وأتم: "وإذا كان علي أن أعود مرة أخرى لأن القاضي الموقر قال ذلك، فسأكون هنا للمساعدة، أنا الشخص الأكثر اهتماما بتوضيح كل شيء".
وظل روبياليس في جمهورية الدومينيكان لأكثر من شهرين، فيما وصفها برحلة عمل، عندما أمر قاضٍ إسباني بتفتيش المكاتب والممتلكات المرتبطة بالتحقيق في مزاعم الفساد والإدارة غير الرشيدة وغسل الأموال، خلال فترة رئاسته للاتحاد الإسباني.
وعاد روبياليس إلى إسبانيا في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري، عندما أبلغته الشرطة بأنه أحد المشتبه بهم، وأخبروه بضرورة المثول أمام محكمة محلية.
وفتشت الشرطة مقر الاتحاد الإسباني للعبة خارج مدريد، وشقة روبياليس في مدينة غرناطة الواقعة جنوبي البلاد، في 20 مارس الماضي، بالإضافة إلى ملعب في مدينة إشبيلية، وتم اعتقال سبعة أشخاص حتى الآن.
واستقال روبياليس من منصبه في رئاسة الاتحاد الإسباني في سبتمبر الماضي، بعد شهر واحد من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" منعه من المشاركة في أي نشاط يخص الرياضة لمدة ثلاث سنوات، بتهمة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها من دون موافقتها، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
وقال روبياليس إن الأمر حدث بالتراضي، ونفى ارتكاب أي مخالفات، لكن المدعين يطالبون بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والإكراه.