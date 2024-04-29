قاض‭ ‬يأمر روبياليس بالمثول أمام المحكمة ويقيد مغادرته لإسبانيا

أمر قاضٍ إسباني، اليوم الاثنين، لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمقال من منصبه، بالمثول أمام محكمة محلية في العاصمة مدريد لمرة واحدة على الأقل كل شهر، كما يتعين عليه طلب الإذن إذا ما أراد مغادرة البلاد.

وأُعلن القرار بعدما أدلى روبياليس، الذي يخضع للتحقيق في قضية فساد بزعم ارتكاب جريمة الإدارة غير السليمة وجريمة أخرى تتعلق بالفساد التجاري، بشهادته، صباح اليوم الاثنين.

وأمر القاضي روبياليس "بالمثول أمام النظام القضائي مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة تطلب المحكمة ذلك".

كما يتعين عليه أيضا الكشف عن تاريخ المغادرة والعودة والعنوان الذي ينوي الإقامة فيه أثناء وجوده في الخارج عندما يخطط لمغادرة البلاد.

وتحقق محكمة في مدريد منذ يناير 2022 فيما إذا كان روبياليس ارتكب جريمة الإدارة غير السليمة، عندما اتفق الاتحاد الإسباني للعبة مع شركة "كوزموس" المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه على إقامة بطولة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو (128.45 مليون دولار).

ونفى رئيس الاتحاد الإسباني السابق ارتكاب أي مخالفات في الصفقة المبرمة مع السعودية بعد شهادته اليوم.

وقال روبياليس، اليوم الاثنين: "أنا مقتنع أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية، لم يكن هناك على الإطلاق أي أموال وصلت بطريقة غير شرعية تحت إدارتي".