جنوب أفريقيا.. مقتل لاعب أثناء محاولة اختطاف

أكد مسؤولو الشرطة، اليوم الخميس، أن لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي السابق لوك فلورز، قُتل أثناء محاولة اختطاف في جوهانسبرغ.

وأصيب اللاعب الشاب (24 عاما) برصاصة في صدره في محطة للتزود بالوقود أمس الأربعاء، وهرب المهاجمون بسيارته.

وقال مافيلا ماسوندو المتحدث باسم الشرطة للصحفيين: "أثناء انتظاره لخدمة عامل الوقود، واجهه رجلان مسلحان"، مضيفا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

وخاض قلب الدفاع فلورز كافة مباريات جنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو عام 2021، وانضم للمنتخب الأول في نفس العام لخوض مباراة ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم رغم أنه جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وقال داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم: "لقد استيقظنا على الأخبار المفجعة بوفاة هذا الشاب، إنها خسارة فادحة لعائلته وأصدقائه وزملائه وكرة القدم بشكل عام. نحن جميعا نشعر بالحزن لوفاة هذا الشاب".

وانضم فلورز إلى كايزر تشيفز الأكثر شعبية في البلاد قادما من سبورسبورت يونايتد في أكتوبر، بعد أن نشأ في أكاديمية أبونتو لكرة القدم في كيب تاون.