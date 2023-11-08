مبابي يعلق على خسارة باريس سان جيرمان أمام ميلان

بدا كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حزينًا، بعد خسارة فريقه أمام ميلان (2-1)، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "إنها الهزيمة الثانية لنا خارج أرضنا في دور المجموعات بعد السقوط بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل في الجولة الثانية".

وأضاف: "ليس من السهل أبدًا الخسارة، نحن نشعر بخيبة أمل، لقد افتقدنا الكثير من الأمور، سنحاول التعويض، والرد في مباراتنا المقبلة على ملعبنا ضد نيوكاسل يونايتد".