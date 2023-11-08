مبابي يعلق على خسارة باريس سان جيرمان أمام ميلان
بدا كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حزينًا، بعد خسارة فريقه أمام ميلان (2-1)، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال مبابي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "إنها الهزيمة الثانية لنا خارج أرضنا في دور المجموعات بعد السقوط بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل في الجولة الثانية".
وأضاف: "ليس من السهل أبدًا الخسارة، نحن نشعر بخيبة أمل، لقد افتقدنا الكثير من الأمور، سنحاول التعويض، والرد في مباراتنا المقبلة على ملعبنا ضد نيوكاسل يونايتد".
وتابع: "لقد حاولنا تسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني، ولكن ميلان تقدم بهدف آخر، وحاولنا الرد، ولكن بعد فوات الأوان".
وأردف: "لقد حاولنا وضع كل الأمور لصالحنا من أجل تحقيق الفوز، ولكن ذلك لم يحدث، سنحاول الرد في مباراتنا المقبلة".
وعن إمكانية تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أجاب: "هدفنا الأول هو الفوز في مباراتنا المقبلة، هذا هو الأهم في الوقت الراهن".
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2024، وسط تكهنات عديدة بشأن مستقبله، وإمكانية رحيله إلى ريال مدريد.
ويحتل سان جيرمان حاليًّا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، أمامه دورتموند 7 نقاط، وخلفه ميلان 5 نقاط، ونيوكاسل يونايتد 4 نقاط.