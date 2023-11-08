دوري أبطال أوروبا: صعود مانشستر سيتي لدور الـ16.. وميلان يفوز على باريس سان جيرمان

افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء سددها هالاند بنجاح.

وواصل سيتي أفضليته التامة حتى نجح في إضافة الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر فيل فودن قبل نهاية صافرة الشوط الأول.

ووجه هالاند الضربة القاضية للضيوف في بداية الشوط الثاني بهدفه الشخصي الثاني من كرة قوية أطلقها من خارج المنطقة في الدقيقة 52، مسجلاً هدفه الخامس عشر في 17 مباراة خاضها منذ بداية الموسم في جميع المسابقات.

وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3-1 خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنروجي إرلينغ هالاند الذي كان على الموعد الثلاثاء أيضاً بثنائية أخرى.

وعزز سيتي صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي ضمن بدوره تأهله الى ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه النجم الأحمر بهدفين للهولندي تشافي سيمونز والبلجيكي لويس أوبيندا.

وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الفريقين الصربي والسويسري عند نقطة يتيمة.