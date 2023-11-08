دوري أبطال أوروبا: صعود مانشستر سيتي لدور الـ16.. وميلان يفوز على باريس سان جيرمان
حسم مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب تأهله الى ثمن نهائي "دور الـ16" من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الحادية عشرة توالياً، وذلك بفوزه الرابع توالياً الذي جاء على حساب ضيفه يانغ بويز السويسري 3-0.
افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء سددها هالاند بنجاح.
وواصل سيتي أفضليته التامة حتى نجح في إضافة الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر فيل فودن قبل نهاية صافرة الشوط الأول.
ووجه هالاند الضربة القاضية للضيوف في بداية الشوط الثاني بهدفه الشخصي الثاني من كرة قوية أطلقها من خارج المنطقة في الدقيقة 52، مسجلاً هدفه الخامس عشر في 17 مباراة خاضها منذ بداية الموسم في جميع المسابقات.
وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3-1 خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنروجي إرلينغ هالاند الذي كان على الموعد الثلاثاء أيضاً بثنائية أخرى.
وعزز سيتي صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي ضمن بدوره تأهله الى ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه النجم الأحمر بهدفين للهولندي تشافي سيمونز والبلجيكي لويس أوبيندا.
وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الفريقين الصربي والسويسري عند نقطة يتيمة.
ميلان يثأر لخسارته أمام باريس ويُشعل صراع المجموعة السادسة
ثأر ميلان لخسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أسبوعين في باريس، وتغلب عليه 2-1، الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.
وكان سان جيرمان حقق فوزا صريحا ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب "بارك دي برانس".
افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عن طريق قائده البرازيلي ماركينيوس برأسية داخل الشباك في الدقيقة التاسعة.
ولم تدم فرحة سان جرمان طويلا، حيث نجح البرتغالي رافايل لياو في إحراز هدف التعادل للميلان في الدقيقة 12.
والهدف هو الأول لميلان في المسابقة القارية هذا الموسم بعد اكتفائه بتعادلين سلبيين مع نيوكاسل ودورتموند قبل السقوط أمام سان جيرمان ذهابا.
وفي الشوط الثاني، نجح جيرو في منح التقدم لميلان مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله في المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز ليزرعها رأسية في الشباك (51).
وبهذه النتيجة اشتعلت المنافسة في مجموعة الموت حيث تنازل سان جرمان عن المركز الأول لصالح بوروسيا دورتموند الألماني الذي يملك 7 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل 2-صفر، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 للميلان و4 لنيوكاسل.
غريزمان وموراتا يسجلان في انتصار أتلتيكو الساحق على سيلتيك
سجل أنطوان غريزمان وألفارو موراتا ثنائي أتلتيكو مدريد هدفين لكل منهما ليساعدا فريقهما في التغلب على سيلتيك بعشرة لاعبين في انتصار ساحق للفريق الإسباني 6-صفر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
افتتح غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يتم طرد لاعب من سيلتيك بعد أن تلقى المهاجم دايزن مايدا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 23 بعد تدخل عنيف على مدافع أتليتيكو ماريو إيرموسو.
وعزز موراتا تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف جريزمان الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 60
وأحرز البديل صمويل لينو الهدف الرابع بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى العليا بعد ست دقائق، ثم أطلق موراتا تسديدة لا يمكن إيقافها إثر ارتداد الكرة إليه في الدقيقة 76، وأكمل ساؤول نيجيز الانتصار من مسافة قريبة في الدقيقة 85.
وانتزع أتلتيكو صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثماني نقاط قبل مباراتين على النهاية بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي تغلب 1-صفر على فينوورد اليوم أيضا.
ويحتل الفريق الهولندي المركز الثالث برصيد ست نقاط بينما يتذيل سيلتيك الترتيب بنقطة واحدة.
إيموبيلي يمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على فينوورد
كما قاد تشيرو إيموبيلي فريق لاتسيو للفوز 1-صفر على ضيفه فينوورد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليتقدم فريق المدرب ماوريتسيو ساري إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة.
ووضع إيموبيلي قائد لاتسيو الفريق المضيف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول بعد أن راوغ جاستن بيلو حارس مرمى الفريق الزائر وأطلق تسديدة منخفضة من زاوية ضيقة باتجاه القائم البعيد محرزا هدفه رقم 200 مع الفريق الإيطالي.
ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي سحق سيلتيك 6-صفر في المباراة الثانية بالمجموعة.
وتراجع فينوورد الهولندي، الذي دخل المباراة وهو متصدر الترتيب، إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط.