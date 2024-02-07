الحسين عموتة.. من خطر الإقالة إلى الرجل الأول في الأردن

نجح المنتخب الأردني بتحقيق إنجاز تاريخي عندما تفوق على نظيره الكوري الجنوبي في مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2023، بهدفين دون ردٍ، ليتأهل إلى النهائي لأول مرة.

لكن الفوز التاريخي لا يجب أن يمر مرور الكرام دون تسليط الضوء على رجل شكك فيه الكثيرون قبل انطلاق البطولة، لكنه لم يُلق لهم بالًا وركز فقط على مجموعته، وأخذ الأمر خطوة بخطوة، حتى كتب التاريخ من جديد للمنتخب الأردني.

ذلك الرجل هو الحسين عموتة، المدير الفني الحالي للنشامى، والأسبق للمنتخب المغربي ولفريق الوداد، والذي لم يراهن عليه أحد سوى رجال الاتحاد الأردني لكرة القدم.