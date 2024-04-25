بعد ميندي.. نجما ريال مدريد يغيبان عن التدريبات ويثيران خوف أنشيلوتي

وتأكد غياب المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي عن تشكيلة الفريق الملكي في مباراة سوسيداد الجمعة، بعد أن تغيَّب عن تدريبات فريقه مساء الأربعاء، قبل أن يتلقى الجهاز الفني ضربة موجعة أخرى وذلك بعد تخلف الإنجليزي جود بيلنغهام والبرازيلي رودريغو، ثنائي القوة الهجومية للفريق عن تدريبات الخميس، وفقَ ما أعلنته تقارير إخبارية قريبة من الريال.

وقالت المصادر ذاتها، إن جود بيلينغهام ورودريغو لم يتمكنا من المشاركة في تدريبات صباح الخميس، وأضاف أن أعرض التهاب المعدة لدى لاعب خط الوسط الإنجليزي منعته من التمارين، أما بخصوص المهاجم البرازيلي رودريغو فقد تعرَّض لنزلة برد واضطر للغياب.

وأضافت التقارير ذاتها أن كارلو أنشيلوتي سيكشف المزيد من المعلومات الدقيقة حول لاعبيه في المؤتمر الصحفي الذي يعقد مساء الخميس، عشية لقاء سوسيداد وسيوضح إن كان بيلنغهام ورودريغو سيغيبان عن مواجهة سوسيداد أم لا.

وفي الأثناء، يواصل الحارس البلجيكي كورتوا التدرب مع المجموعة، بينما يظل فيرلاند ميندي وديفيد ألابا المصابان غائبين عن الملاعب في الوقت الحالي، وفق المصدر ذاته.