بعد غيابه عن التدريب.. موقف مدافع ريال مدريد من مباراة بايرن ميونخ

سيغيب مدافع ريال مدريد فيرلاند ميندي عن مواجهة فريقه أمام ريال سوسيداد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني، بعدما عانى من الإصابة ولم يتدرب مع زملائه الأربعاء.

ووفقًا لما أوردته تقارير قريبة من الفريق الملكي، سيقتصر غياب فيرلاند ميندي على مواجهة سوسيداد، على أن يكون جاهزًا ضد بايرن ميونخ، في 30 أبريل الجاري، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة آس (AS) الإسبانية أن غياب المدافع الفرنسي عن لقاء ريال سوسيداد أضحى في حكم المؤكد، حيث سيلجأ المدرب كارلو أنشيلوتي إلى فران غارسيا ليكون بديلاً لفيرلاند.

وتعرَّض فيرلاند ميندي الذي خاض حتى الآن 34 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات، إلى إجهاد عضلي ما يستوجب خضوعه للراحة قبل أن يظهر من جديد في قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.