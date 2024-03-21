سر إصرار ريال مدريد على حسم صفقة ليني يورو سريعًا
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو سر إصرار ريال مدريد على حسم صفقة ليني يورو من ليل سريعًا.
وبحسب فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد يرسل كشافيه بانتظام إلى فرنسا لمراقبة ليني يورو، ويرى الميرنغي أنه أحد أهم اللاعبين في الحاضر والمستقبل.
وأكد رومانو على أن ريال مدريد يصر على حسم الصفقة؛ لأنه يدرك اهتمام أندية أخرى بالتعاقد مع اللاعب بما في ذلك باريس سان جيرمان.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان، يعمل على التعاقد مع ليني يورو منذ يناير الماضي.
موقف ليل
وقبل أسابيع ذكرت صحيفة "ماركا" أن ليل لا يريد انتقال ليني يورو إلى باريس سان جيرمان.
وذكرت الصحيفة أن رغبة ليني يورو أيضا هي ارتداء قميص ريال مدريد، ويعرف مسؤولو ليل ذلك.
لكن المشكلة أن ليل يبالغ في سعر يورو، البالغ من العمر 18 عاما، ويطلب 100 مليون يورو مقابل اللاعب.
وأوضحت "ماركا" أن هذا السعر خارج السوق تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.
وشارك ليني يورو في 35 مباراة مع ليل الموسم الحالي، سجل فيها ثلاثة أهداف، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول 51 مباراة، بحسب موقع "transfermarkt".