سر إصرار ريال مدريد على حسم صفقة ليني يورو سريعًا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو سر إصرار ريال مدريد على حسم صفقة ليني يورو من ليل سريعًا.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد يرسل كشافيه بانتظام إلى فرنسا لمراقبة ليني يورو، ويرى الميرنغي أنه أحد أهم اللاعبين في الحاضر والمستقبل.

وأكد رومانو على أن ريال مدريد يصر على حسم الصفقة؛ لأنه يدرك اهتمام أندية أخرى بالتعاقد مع اللاعب بما في ذلك باريس سان جيرمان.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان، يعمل على التعاقد مع ليني يورو منذ يناير الماضي.