رياض محرز يطلب مهلة للتفكير بمستقبله مع منتخب الجزائر

وغاب محرز، وسليماني، الهداف التاريخي للمنتخب، عن التشكيلة الأولى التي يعلنها بيتكوفيتش منذ توليه المسؤولية، مطلع الشهر الجاري لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى عام 2026 استعدادًا لبطولة ودية تستضيفها الجزائر.

وشارك محرز (33 عامًا) مع الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة حيث ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات بعدما تذيل مجموعته، التي ضمت: أنجولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، بنقطتين.

وقال المدرب السويسري: "تكلّمت مع محرز وهو من طلب مهلة للتفكير في مستقبله مع الخضر".