رياض محرز يطلب مهلة للتفكير بمستقبله مع منتخب الجزائر
قال فلاديمير بيتكوفيتش المدرب الجديد لمنتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأحد، إن الباب سيظل مفتوحًا أمام إسلام سليماني الذي استبعده من تشكيلته الأولى التي أعلنها استعدادًا لمباراتين وديتين هذا الشهر، مشيرًا إلى أن غياب رياض محرز جاء بطلب من لاعب الأهلي السعودي.
وغاب محرز، وسليماني، الهداف التاريخي للمنتخب، عن التشكيلة الأولى التي يعلنها بيتكوفيتش منذ توليه المسؤولية، مطلع الشهر الجاري لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى عام 2026 استعدادًا لبطولة ودية تستضيفها الجزائر.
وشارك محرز (33 عامًا) مع الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة حيث ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات بعدما تذيل مجموعته، التي ضمت: أنجولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، بنقطتين.
وقال المدرب السويسري: "تكلّمت مع محرز وهو من طلب مهلة للتفكير في مستقبله مع الخضر".
وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، انضم سليماني إلى ميشلين البلجيكي لكنه غاب عن تشكيلة بيتكوفيتش الذي لم يغلق الباب أمام مشاركة المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا مع المنتخب مستقبلاً.
وقال المدرب: "تكلمت مع سليماني، وعليه التركيز مع فريقه الجديد، والباب مفتوح له دائمًا".
وعن عودة ياسين براهيمي لاعب الغرافة القطري للتشكيلة مجددًا، أضاف "براهيمي برهن في فريقه، وأريد أن أراه في المنتخب لمعرفة قيمته الحقيقية".
وانضم للتشكيلة للمرة الأولى أحمد قندوسي لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، ومحمد الأمين مداني مدافع شباب قسنطينة، بالإضافة إلى منصف بقرار، ورفيق قيطان، وأنيس حاج موسى.
وقال المدرب: "لتحقيق أهدافنا، يتعين على اللاعبين الجدد استغلال الفرصة وكسب ثقتي".
وتخوض الجزائر بطولة ودية دولية على أرضها، إذ تواجه بوليفيا، يوم 22 مارس/ أذار الجاري، على ملعب نيلسون مانديلا، قبل مواجهة جنوب أفريقيا على نفس الملعب يوم 26 من الشهر ذاته.