زوجة رياض محرز تكشف سر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تبكي (شاهد)

تفاعلت تايلور وارد، زوجة رياض محرز نجم الأهلي السعودي، مع مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ردّ فعلها بعد إخبارها بأنهما سينتقلان من مانشستر إلى السعودية.

ووقّع نجم مانشستر سيتي السابق على صفقة انتقال بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني مع النادي الأهلي السعودي، الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تلعب تايلور وارد دور البطولة في مسلسل جديد بعنوان "Married to the Game"، والذي سيتم بثه في 23/ فبراير الجاري.

وانتشر مقطع فيديو قصير من العمل لمحرز وهو يشرح سبب مغادرة مانشستر سيتي.

ويُظهر المقطع تايلور وهي تبكي بعدما تفاجأت بخبر مغادرة إنجلترا.

وردًّا على ذلك قالت وارد لـ"دايلي ميل": "اتصل بي رياض وقال لي "سننتقل إلى السعودية".

وقال محرز لزوجته بطريقة كوميدية: "إنها كرة القدم".

وقالت وارد وهي تضحك لصحيفة "دايلي ميل": "هذا الفيديو يطاردني، أشاهده دائما على وسائل التواصل الاجتماعي".

وواصلت: "أعتقد أن مقطع البكاء كان مقتطعا من حديثي مع مع أختي - وكانت تلك هي المرة الأولى التي نجلس فيها وجهًا لوجه ونناقش الانتقال إلى الدوري السعودي".

وأردفت: "كان الأمر مفاجئًا للغاية، من التحضير للموسم مع مانشستر سيتي ثم الانتقال فجأة إلى السعودية، لقد كان الأمر مليئا بالعاطفة".

وأتمت: "أعتقد أنكم ستجدون ذلك مضحكًا للغاية؛ لأنه يتحدث بصراحة وأنا عاطفية أكثر منه".

ولاحقًا تحدثت زوجة محرز في منشور عبر "إنستغرام" عن كرم سيدة سعودية دفعت لها ثمن بعض المشتريات حينما تعطلت بطاقتها الائتمانية.