"الرقصة الأخيرة".. هل ينتقم ميسي من رونالدو على طريقة ليفاندوفسكي؟

في 2021 فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية بعد ما قدم روبرت ليفاندوفسكي واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث كسر جميع الأرقام القياسية وقتها، وفي الوقت نفسه كان النجم الأرجنتيني نال لقبه الدولي الأول مع منتخب بلاده وهو كوبا أمريكا، آنذاك البعض تخيل أن "فرانس فوتبول" ستقوم بتقديم كرتين ذهبيتين لتقدير الثنائي معًا دون أن تظلم أحدهما.

لكن ما حدث هو أن ميسي فاز بالجائزة، فخرج الأرجنتيني وقال، إن ليفاندوفسكي كان يستحق أن يتم الاعتراف بمجهوده الذي قدمه برفقة بايرن ميونخ.

ما هي إلا أيام حتى أكد ليفاندوفسكي أنه يعلم أن تصريحات ميسي ليست صادقة، قائلًا في كلماته لـ"كانال سبورت": "كنت أود لو أن تصريحات ميسي كانت صادقة ولم تكن كلمات فارغة".