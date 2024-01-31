"الرقصة الأخيرة".. هل ينتقم ميسي من رونالدو على طريقة ليفاندوفسكي؟
في 2021 فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية بعد ما قدم روبرت ليفاندوفسكي واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث كسر جميع الأرقام القياسية وقتها، وفي الوقت نفسه كان النجم الأرجنتيني نال لقبه الدولي الأول مع منتخب بلاده وهو كوبا أمريكا، آنذاك البعض تخيل أن "فرانس فوتبول" ستقوم بتقديم كرتين ذهبيتين لتقدير الثنائي معًا دون أن تظلم أحدهما.
لكن ما حدث هو أن ميسي فاز بالجائزة، فخرج الأرجنتيني وقال، إن ليفاندوفسكي كان يستحق أن يتم الاعتراف بمجهوده الذي قدمه برفقة بايرن ميونخ.
ما هي إلا أيام حتى أكد ليفاندوفسكي أنه يعلم أن تصريحات ميسي ليست صادقة، قائلًا في كلماته لـ"كانال سبورت": "كنت أود لو أن تصريحات ميسي كانت صادقة ولم تكن كلمات فارغة".
رد فعل ميسي
ميسي لم يتحدث مع ليفاندوفسكي بعد ذلك، ورغم تراجع البولندي عن تصريحاته، فإنه ظل أحد أعداء ميسي لوقت ليس بالقليل.
التفسير كان لدى أنخيل دي ماريا، صديق ميسي وزميله في المنتخب الأرجنتيني، الذي أكد أن ليو لا يحب التقليل من إنجازاته من أي شخص مطلقًا.
في المواجهة بين بولندا والأرجنتين في قطر في العام 2022 بكأس العالم تدخل ليفاندوفسكي على ميسي وحاول خطف الكرة بخشونة وعندما عاد ليصافح الأرجنتيني لم يجد سوى التجاهل من قبل لاعب باريس سان جيرمان.
لاحقًا وبعد عدة أشهر أباح ميسي بالسر وراء تصرفه، قائلًا: "تصريح ليفاندوفسكي في 2021 أغضبني كثيرًا، لأنني عندما فزت بالجائزة تحدثت عنه بشكل جيد وقلت ما أشعر به حقًا لقد تجاهلته خلال مباراة الأرجنتين وبولندا، وكنت غاضبًا من تصريحاته، لم يكن يجب أن يقول ما قاله، وتعمدت مراوغته كثيرًا في تلك المباراة".
ما علاقة رونالدو بالأزمة؟
نجم النصر السعودي خرج بعد فوزه بجائزة "غلوب سوكر" وقلل بشكل واضح من جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست"، بعد فوز ميسي بهما.
وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "الكرة الذهبية وذا بيست تفقدان المصداقية، هذا لا يعني أن ميسي لم يستحق الفوز بهما أو أن إرلينغ هالاند أو حتى كيليان مبابي كانا يستحقان الفوز، لكن الأرقام موجودة ولا تخدع، يجب أن تأخذ الموسم كله بعين الاعتبار، هذا الحديث ليس لأنني فزت بجائزة غلوب سوكر، لكنها حقيقة والأرقام لا تكذب، لا يمكنهم أن يأخذوا مني جائزة أفضل هداف لعام 2023".
رونالدو لم يكتف بذلك، لكنه وفي حفل "غلوب سوكر" أشار إلى هالاند عندما تم ذكر أفضل لاعب في العالم، متجاهلًا اختيارات الكرة الذهبية وذا بيست.
هل يحصل ميسي على انتقامه من رونالدو؟
أولًا وقبل أي شيء هناك فوارق عظيمة بين ما قاله رونالدو وما صرح به ليفاندوفسكي، فالنجم البرتغالي لطالما كانت له تصريحات وتصرفات من ذلك القبيل، ولم يسبق لميسي أن أظهر أي رد فعل عليها، على النقيض تمامًا فهو دومًا ما يمدح البرتغالي ويرفض مقارنته ببقية اللاعبين نظرًا لما قدمه من عطاء.
ثانيًا، ميسي نفسه لم يحتفل حتى تلك اللحظة بجائزة "ذا بيست"، ولم يحضر الحفل ولم يرسل أي مبعوث عنه، كما لم ينشر أي صورة للجائزة في حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يرجح أن ليونيل نفسه غير سعيد باختياره للفوز بها ربما، وإن كان هذا هو رأي ميسي، فلِم سيغضب من تصريح رونالدو؟!
لكن ثالثًا وأخيرًا، تصريح رونالدو كان عن جائزتي "ذا بيست" و"الكرة الذهبية" معًا، وتلك الأخيرة حضر ميسي حفلها واحتفل بها مع عائلته ويبدو أنه كان سعيدًا للغاية بحصد النسخة الثامنة منها في مسيرته، فربما لذلك نرى رد فعل له في مواجهة النصر بكأس موسم الرياض، وربما نجده يراوغ كريستيانو رونالدو مرارًا وتكرارًا، أو على الأقل يحاول ذلك.
ويترقب العالم مواجهة النصر ضد إنتر ميامي يوم الخميس المقبل، في اللقاء الذي أطلق عليه "The Last Dance" أو "الرقصة الأخيرة"، حيث سيلتقي "الدون" بغريمه التاريخي ليونيل ميسي قائد الفريق الأمريكي، وجهًا لوجه مرة أخرى في كأس موسم الرياض.
رونالدو وميسي التقيا 37 مرة في مسيرتهما الاحترافية، بينها 30 مرة خلال مواجهات ريال مدريد وبرشلونة، وتوضح الأرقام بأن النجم الأرجنتيني فاز 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع 9 تعادلات.