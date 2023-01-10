هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يرشح نفسه لتدريب بلجيكا
كشف موقع "nieuwsblad" الألمانى عن تقدم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لترشيح نفسه لتدريب المنتخب البلجيكي حيث ستجرى الاتصالات الأولى للمرشحين اعتبارا من يوم الجمعة.
وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 53 عاما، تدريب الأخضر السعودي في يوليو 2019، ومازال في منصبه حتى الآن.
ووفقا للموقع الألماني فإن رينارد الذي لا يزال متعاقدا مع المنتخب السعودي، أبلغهم بأنه قادر على فسخ عقده.
وأوضح التقرير أن رينارد أبلغ ممثلي الاتحاد البلجيكي أن المشروع لديه أهم من المال.
وذكرت عدة تقارير صحفية في وقت سابق أن كلا من منتخبي قطر وبولندا لديهم اهتمام كبير بالتعاقد مع هيرفي رينارد.
وقدم المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي أداء مميزا، بالرغم من خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم التي انتهت في قطر2022؛ نظرا لنجاحه في جعل السعودية تفوز على الأرجنتين في كأس العالم.
وسبق لرينارد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب زامبيا 2012، خلال تجربته الثانية في العمل مدربا لمنتخب وطني، ليتسلم بعدها تدريب منتخب ساحل العاج وقاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2015، ليصبح أول مدرب يحرز هذا اللقب مرتين مع منتخبين مختلفين.
وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب ثلاث سنوات، إذ قاده لإنهاء فترة غياب لمدة 20 عاماً عن كأس العالم، بالتأهل إلى نسخة مونديال 2018 في روسيا، قبل الوداع من دور المجموعات، ثم غادر في 2019 بعد الخروج من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.