هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يرشح نفسه لتدريب بلجيكا

وتولى الفرنسي رينارد، البالغ 53 عاما، تدريب الأخضر السعودي في يوليو 2019، ومازال في منصبه حتى الآن.

ووفقا للموقع الألماني فإن رينارد الذي لا يزال متعاقدا مع المنتخب السعودي، أبلغهم بأنه قادر على فسخ عقده.

وأوضح التقرير أن رينارد أبلغ ممثلي الاتحاد البلجيكي أن المشروع لديه أهم من المال.

وذكرت عدة تقارير صحفية في وقت سابق أن كلا من منتخبي قطر وبولندا لديهم اهتمام كبير بالتعاقد مع هيرفي رينارد.