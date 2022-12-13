الفرنسي رينارد مدرب السعودية: سأشجع المغرب أمام منتخب بلادي

وكان رينارد مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي بين عامي 2016 و2019.

وقال المدرب الفرنسي لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أنا فرنسي، ووُلدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، لكنني آسف، غدًا سأشجع المنتخب المغربي".

وأوضح رينارد سبب قراره بتشجيع المغرب، قائلًا: "تدريبي لأسود الأطلس جلب لي حب الناس بصورة لا يمكنك حتى تخيلها، وقد حظيت بحب جارف هناك، وحظيت أيضًا بالكثير من الأشياء التي تغمرني بالفرحة والسعادة حتى اليوم".

وأضاف: "في أي بلد إما أننا نكرهك أو نحبك، أنا تلقيت الكثير من الأشياء الجميلة هناك بعدما سنحت لي فرصة العمل مع منتخب المغرب، ولهذا أتمنى لهم أطيب الأمنيات والتوفيق".

وتابع: "أظن أن العالم، اليوم، يتضامن مع المغرب، فهم فخورون للغاية ويستحقون ما حققوه، كما أن وصولهم إلى نصف النهائي بمثابة مكافأة للقارة الأفريقية".

وواصل: "سيبقى مونديال قطر ذكرى تاريخية للقارة السمراء والكرة المغربية".