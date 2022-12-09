رينارد ينفي تقدمه للأندية السعودية بطلب تسهيل انتقال اللاعبين للخارج

وكتب رينارد عبر حسابه في "تويتر": "إشاعات أنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين إلى أندية أجنبية، كاذبة ولا أساس له، هذا ليس عملي ولا نطاق عملي".

ولعب كنو كامل الدقائق في مباريات السعودية في كأس العالم أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويلعب محمد كنو في مركز خط الوسط مع نادي الهلال منذ 2017، قادما من نادي الاتفاق الذي لعب له لمدة 4 مواسم، ويشارك مع المنتخب السعودي منذ 2016.