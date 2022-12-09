رينارد ينفي تقدمه للأندية السعودية بطلب تسهيل انتقال اللاعبين للخارج
نفى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي ما تردد عن تقدمه للأندية السعودية بطلبات لتسهيل انتقال اللاعبين السعوديين للخارج.
وكانت صحيفة "fotospor" التركية قد قالت إن رينارد تحدث إلى مجلس إدارة الهلال بشأن محمد كنو لاعب الهلال المطلوب من بشكتاش التركي، وأفادت الصحيفة أن المدرب الفرنسي طالب كنو بالانتقال إلى بشكتاش، مشيرا إلى أهمية سفر اللاعبين للخارج لتطوير المنتخب السعودي.
وكتب رينارد عبر حسابه في "تويتر": "إشاعات أنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين إلى أندية أجنبية، كاذبة ولا أساس له، هذا ليس عملي ولا نطاق عملي".
ولعب كنو كامل الدقائق في مباريات السعودية في كأس العالم أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
ويلعب محمد كنو في مركز خط الوسط مع نادي الهلال منذ 2017، قادما من نادي الاتفاق الذي لعب له لمدة 4 مواسم، ويشارك مع المنتخب السعودي منذ 2016.
وينتهي عقد كنو البالغ من العمر 28 عاما مع نادي الهلال في 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.20 مليون يورو.
ومع رينارد حقق المنتخب السعودي الفوز 2/1 على الأرجنتين في الجولة الأولى، قبل أن يخسر 0/2 أمام بولندا، ثم 1/2 أمام المكسيك ليودع الأخضر المونديال من الدور الأول.