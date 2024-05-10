"شكرا يا إلهي".. صراخ مدافع ريال مدريد بعد الفوز على بايرن (فيديو)

وسيلعب الفريق الملكي النهائي الثامن عشر في تاريخه، وذلك أملا في إحراز اللقب عدد 15 لدوري الأبطال عندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني في أول يونيو المقبل.

وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات المصورين روديغر وهو يسجد شكرًا لله بعدما خطف فريقه فوزًا دراميًا من بايرن في اللحظات الأخيرة.

وبعد السجود، شوهد روديغر وهو يصرخ وهو يرفع يديه "يا إلهي" بعد الفوز على بايرن ميونخ.