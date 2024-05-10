"شكرا يا إلهي".. صراخ مدافع ريال مدريد بعد الفوز على بايرن (فيديو)
واصل الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد، خطف الأضواء، عقب تأهل فريقه الدرامي، لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز في الوقت القاتل على بايرن ميونخ الألماني (2 ـ 1).
وسيلعب الفريق الملكي النهائي الثامن عشر في تاريخه، وذلك أملا في إحراز اللقب عدد 15 لدوري الأبطال عندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني في أول يونيو المقبل.
وعقب نهاية المباراة التقطت عدسات المصورين روديغر وهو يسجد شكرًا لله بعدما خطف فريقه فوزًا دراميًا من بايرن في اللحظات الأخيرة.
وبعد السجود، شوهد روديغر وهو يصرخ وهو يرفع يديه "يا إلهي" بعد الفوز على بايرن ميونخ.
يذكر أن روديغر يتعمد إظهار طقوسه الإسلامية خلال وجوده في الملاعب الأوروبية، حيث رفع إصبع السبابة للسماء، مرددًا: "الله أكبر" في قلب ملعب الاتحاد بإنجلترا بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا بدور الـ8 بركلات الترجيح.
كما شوهد النجم الألماني وهو يسجد شكرًا لله بعدما خطف فريقه التعادل الثمين أمام بايرن على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف النهائي.