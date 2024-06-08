لؤي ناظر يشعل حماس جمهور الاتحاد بـ4 كلمات

أشعل لؤي ناظر، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، حماس جمهور ناديه بـ4 كلمات فقط.

وتقدم لؤي ناظر بأوراق ترشحه وحيدًا على مقعد رئاسة نادي الاتحاد هو وقائمته، وستفصله تزكية الجمعية العمومية عن الفوز برئاسة مؤسسة النادي غير الربحية.

ويقترب لؤي ناظر من فوزه برئاسة الاتحاد بالتزكية، خلفًا للرئيس السابق أنمار الحائلي، الذي أعلن رحيله عن النادي مع نهاية الموسم المنصرم.

وتُجرى الانتخابات في 20 يونيو الجاري، خلال اجتماع للجمعية العمومية.

وعلق لؤي ناظر عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد غلق باب الترشيح رسميا، مساء الجمعة: "نحن له، وهو لنا"، وهي الكلمات التي احتفى بها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يأملون في تولي ناظر المسؤولية وانتشال الفريق من أزماته.