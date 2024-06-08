لؤي ناظر يشعل حماس جمهور الاتحاد بـ4 كلمات
أشعل لؤي ناظر، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، حماس جمهور ناديه بـ4 كلمات فقط.
وتقدم لؤي ناظر بأوراق ترشحه وحيدًا على مقعد رئاسة نادي الاتحاد هو وقائمته، وستفصله تزكية الجمعية العمومية عن الفوز برئاسة مؤسسة النادي غير الربحية.
ويقترب لؤي ناظر من فوزه برئاسة الاتحاد بالتزكية، خلفًا للرئيس السابق أنمار الحائلي، الذي أعلن رحيله عن النادي مع نهاية الموسم المنصرم.
وتُجرى الانتخابات في 20 يونيو الجاري، خلال اجتماع للجمعية العمومية.
وعلق لؤي ناظر عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد غلق باب الترشيح رسميا، مساء الجمعة: "نحن له، وهو لنا"، وهي الكلمات التي احتفى بها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يأملون في تولي ناظر المسؤولية وانتشال الفريق من أزماته.
وتضم قائمة الناظر كلا من عمر مشعبي في منصب نائب الرئيس، وعبد الإله فقيه، وفيصل باشا، وإبراهيم القرشي، وعبد القادر العامودي، وعبد العزيز الزيد، وسماهر الشلالي كأعضاء لمجلس الإدارة.
ويرغب لؤي ناظر، خلال الفترة الحالية، في تجهيز الفريق للفترة المقبلة، وإبرام عدد من الصفقات القوية، وذلك من أجل تجهيز الفريق في الموسم المقبل، للمنافسة على جميع البطولات القارية والمحلية.
وأنهى "العميد" مشواره في بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، ليخرج بموسم صفري فشل فيه على مستوى تحقيق الألقاب والفوز بالمواجهات الكبيرة.
كما فقد الاتحاد فرصته في المشاركة بمنافسات كأس السوبر السعودي في الموسم المقبل.