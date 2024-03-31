الشارقة يتعاقد مع طبيب ريال مدريد

وقال نادي الشارقة في بيان رسمي إن انضمام خواكين إلى الجهاز الطبي للفريق الأول، يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي.

ونشر نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس بيانًا قال فيه: "قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني وأحد أعضاء طاقم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تم التعاقد مع الطبيب الإسباني خواكين ماس ريماس للانضمام إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف: "يمتد عقد الطبيب الإسباني لسبع سنوات وهو ما يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي الذي توليه الشركة الاهتمام الأكبر وتعمل على تعزيزه ومراجعة العمل فيها".