الشارقة يتعاقد مع طبيب ريال مدريد
أعلن نادي الشارقة الإماراتي، اليوم الأحد، تعاقده مع الطبيب الإسباني خواكين ماس ريماس قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني.
وقال نادي الشارقة في بيان رسمي إن انضمام خواكين إلى الجهاز الطبي للفريق الأول، يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي.
ونشر نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس بيانًا قال فيه: "قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني وأحد أعضاء طاقم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تم التعاقد مع الطبيب الإسباني خواكين ماس ريماس للانضمام إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم".
وأضاف: "يمتد عقد الطبيب الإسباني لسبع سنوات وهو ما يعد نقلة كبيرة في مستوى الكفاءة والاحترافية في الجهاز الطبي للنادي الذي توليه الشركة الاهتمام الأكبر وتعمل على تعزيزه ومراجعة العمل فيها".
يذكر أن فريق الشارقة، قد تعادل أمس السبت مع مضيفه العين بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري أدنوك.
ويحتل فريق الشارقة، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أدنوك الإماراتي برصيد 28 نقطة من 17 جولة.
وحقق الشارقة هذا الموسم 7 انتصارات وتعادل مثلها وتلقى 3 هزائم.