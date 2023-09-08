رسميًا: الشارقة الإماراتي يضم المهاجم المالي موسى ماريغا
أعلن نادي الشارقة تعاقده، رسميًا، مع المهاجم المالي موسى ماريغا، لتدعيم صفوف الفريق الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وجاء تعاقد الشارقة مع ماريغا في صفقة انتقال حر بعد رحيل المهاجم المالي عن صفوف الهلال السعودي، بعد التعاقد مع نيمار.
ونشر نادي الشارقة فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، أعلن من خلاله التعاقد مع موسى ماريغا.
وكتب نادي الشارقة على الفيديو الذي تضمن أبرز أهداف اللاعب المالي: "ملك جديـد ينضـم لقلعـة الملـوك.. نرحب بانضمام المهاجم المالي موسى ماريغا إلى صفوف فريقنا".
ولم يكشف النادي الإماراتي عن القيمة المالية ومدة التعاقد حتى هذه اللحظات.
يذكر أن ماريغا، البالغ من العمر 31 عامًا، انتقل إلى "الزعيم" في يوليو 2021، وأسهم بأهدافه وتمريراته الحاسمة بحصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-21.
وخلال مسيرته مع الهلال، أحرز ماريغا 25 هدفًا، وقدّم 7 تمريرات حاسمة عبر 75 مباراة في كل المسابقات، وحصد 4 ألقاب هي: الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا.