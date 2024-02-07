سر الخلاف بين كريم بنزيما وغاياردو في تدريبات الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الخلاف الذي حدث بين الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، ومدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في تدريبات "العميد"، يوم الإثنين.

وقالت صحيفة "الرياضية" نقلا عن مصادرها، إن "الخلاف بدأ عندما طلب غاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية؛ الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معللا بأنه انتهى من البرنامج المُعد له عندما كان الفريق معسكرًا في دبي".

وأوضح التقرير، أن كريم بنزيما كان هدفه الدخول في التدريبات الجماعية، وتحديدًا التقسيمة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الاتحاد 4-0، وهو ما رفضه المدرب، وأغضب اللاعب، ليخرج من التدريبات".