سر الخلاف بين كريم بنزيما وغاياردو في تدريبات الاتحاد
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الخلاف الذي حدث بين الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، ومدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في تدريبات "العميد"، يوم الإثنين.
وقالت صحيفة "الرياضية" نقلا عن مصادرها، إن "الخلاف بدأ عندما طلب غاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية؛ الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معللا بأنه انتهى من البرنامج المُعد له عندما كان الفريق معسكرًا في دبي".
وأوضح التقرير، أن كريم بنزيما كان هدفه الدخول في التدريبات الجماعية، وتحديدًا التقسيمة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الاتحاد 4-0، وهو ما رفضه المدرب، وأغضب اللاعب، ليخرج من التدريبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاتحاد تدخلوا بالفعل لإنهاء الأزمة بين الثنائي، تمهيدا لعودة النجم الفرنسي للمشاركة في المباريات المقبلة.
ولا تعد هذه هي الأزمة الأولى بين الثنائي؛ إذ بدأ التوتر عندما تخلف بنزيما عن تدريبات الفريق في جدة، التي سبقت عودة اللاعبين استعدادًا للمغادرة إلى دبي، من أجل التحضير للمعسكر الإعدادي، الذي استمر أسبوعين، ووقتها رفض المدرب أن ينضم المهاجم الفرنسي إلى المعسكر، وفرض عليه برنامجًا خاصًّا، يؤديه بمقر النادي.
وارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وسط تقارير صحفية تشير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، في التعاقد معه.
إلى ذلك، يستعد الاتحاد لمواجهة الطائي، مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة دوري روشن للمحترفين.
وشارك اللاعب المنضم لصفوف الاتحاد خلال الانتقالات الصيفية الماضية بقميص ناديه حتى الآن بـ 20 مباراة بمختلف المسابقات؛ إذ سجل 12 هدفًا وصنع 5 لزملائه.