غاياردو يوافق على عودة كريم بنزيما للتدريبات الجماعية للاتحاد

قالت صحيفة "الرياضية" إن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي وافق على عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للتدريبات الجماعية للعميد.

ووفقا للصحيفة فإن غاياردو وافق على عودة بنزيما للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة، بعد أن غادر اللاعب الفريق وذهب في إجازة مستغلا فترة توقف الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة، أن بنزيما، البالغ من العمر 36 عاما، أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، بعد انتظامه في البرنامج الذي أعدّه غاياردو.