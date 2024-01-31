غاياردو يوافق على عودة كريم بنزيما للتدريبات الجماعية للاتحاد
قالت صحيفة "الرياضية" إن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد السعودي وافق على عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للتدريبات الجماعية للعميد.
ووفقا للصحيفة فإن غاياردو وافق على عودة بنزيما للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة، بعد أن غادر اللاعب الفريق وذهب في إجازة مستغلا فترة توقف الدوري السعودي.
وأضافت الصحيفة، أن بنزيما، البالغ من العمر 36 عاما، أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، بعد انتظامه في البرنامج الذي أعدّه غاياردو.
وكان غاياردو قد رفض انضمام بنزيما لمعسكر الاتحاد في دبي استعدادا للاستحقاقات القادمة للعميد.
وأكدت "الرياضية" أن الجهاز الفني للاتحاد ألزم بنزيما بأداء برنامج تدريبي خاص داخل منشأة النادي، ويتابعه أولًا بأول من دبي.
وكانت آخر مشاركة لبنزيما مع الاتحاد في الخسارة 2/5 أمام النصر قبل أن يغادر السعودية.
وخلال 20 مباراة لبنزيما مع الاتحاد الموسم الحالي سجل 12 هدفا وصنع 5.
وخلال الفترة الماضية ارتبط بنزيما بالعودة إلى أوروبا وربطته تقارير بالعودة لريال مدريد أو ليون أو الانضمام لتشيلسي.
كما ذكرت "ليكيب" أن بنزيما يتفاوض مع ناد من الرياض، بعد ورود تقارير عن رغبة بنزيما في الرحيل "مؤقتا" عن الاتحاد.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين قبل مواجهة الطائي والرياض في الدوري السعودي.