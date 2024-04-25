هل نجحت خطة فلورنتينو بيريز لاستمرار تشافي؟
يبدو أن خطة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، قد نجحت في الإبقاء على تشافي هرنانديز مدربًا لبرشلونة، خاصة وأن الأخير كان قاب قوسين من الرحيل عن قلعة النادي الكتالوني.
وكان تشافي البالغ من العمر 44 عاما، قد أعلن عن الرحيل نهاية الموسم الحالي، في يناير/ كانون الثاني الماضي إثر هزيمة برشلونة أمام فياريال على أرضه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الإسباني، إلا أن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أعرب عن دهشته من هذا القرار.
ودافع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بعد الانتقادات التي تعرَّض لها المدرب الشاب خلال الفترة الأخيرة.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا كشفت فيه دفاع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي خلال تناوله للغداء مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.
وقالت الصحيفة: "قبل مباراة الكلاسيكو، اجتمع بيريز، مع لابورتا وإدارة برشلونة، ودافع رئيس ريال مدريد عن تشافي، مستغربًا من الانتقادات الموجهة له".
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر بأن بيريز أبدى تعجبه من سيطرة "التوتر" على الأشخاص في برشلونة، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا، وإمكانية خسارة لقب الدوري.
ويبدو أن خطة بيريز قد نجحت في تحقيق مرادها، حيث أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، الخميس، استمرار مدربه تشافي هيرنانديز في منصبه حتى نهاية عقده في موسم 2025، وذلك عقب تراجعه عن قرار الرحيل في نهاية الموسم الجاري.
وقالت تقارير صحفية إسبانية، إن بيريز كان يرغب في بقاء تشافي، خاصة وأن ريال مدريد كانت له الكلمة العليا في آخر ثلاث نسخ من الكلاسيكو، حيث خسر في كأس السوبر الإسباني، ثم خسر في مباراتي الدوري لهذا الموسم.
وسبق أن خاض تشافي 10 مباريات كلاسيكو ضد ريال مدريد كمدرب للفريق الكتالوني، ولم يشهد تشافي التعادل أمام ريال مدريد من قبل، وحقق 4 انتصارات، في حين خسر في 6 مباريات، نجح خلالها النادي الملكي في تسجيل 23 هدفًا، فيما سجل البارسا 18هدفًا.
وعقب قرار البقاء قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الخميس، إن تشافي هيرنانديز اتخذ القرار الصحيح بالاستمرار مع برشلونة.
وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي، "أعتقد أن تشافي قام بعمل جيد في برشلونة، وهو يعرف النادي جيدًا ويبدو لي أنه اتخذ القرار الصحيح بالبقاء".