هل نجحت خطة فلورنتينو بيريز لاستمرار تشافي؟

وكان تشافي البالغ من العمر 44 عاما، قد أعلن عن الرحيل نهاية الموسم الحالي، في يناير/ كانون الثاني الماضي إثر هزيمة برشلونة أمام فياريال على أرضه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الإسباني، إلا أن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أعرب عن دهشته من هذا القرار.

ودافع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بعد الانتقادات التي تعرَّض لها المدرب الشاب خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا كشفت فيه دفاع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي خلال تناوله للغداء مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وقالت الصحيفة: "قبل مباراة الكلاسيكو، اجتمع بيريز، مع لابورتا وإدارة برشلونة، ودافع رئيس ريال مدريد عن تشافي، مستغربًا من الانتقادات الموجهة له".

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر بأن بيريز أبدى تعجبه من سيطرة "التوتر" على الأشخاص في برشلونة، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا، وإمكانية خسارة لقب الدوري.