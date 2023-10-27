ممر شرفي من لاعبي برشلونة للعائدين من الإصابة (فيديو)

تلقى برشلونة دفعة قوية لعودة نجومه المصابين قبل نحو 24 ساعة على مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ ورافينيا وبيدري في التدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم الجمعة.

وأقام لاعبو برشلونة ممرا شرفيا لزملائهم العائدين من الإصابة إلى جانب فيرمين لوبيز بعد تألقه أمام شاختار وتسجيل هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا.