ممر شرفي من لاعبي برشلونة للعائدين من الإصابة (فيديو)
تلقى برشلونة دفعة قوية لعودة نجومه المصابين قبل نحو 24 ساعة على مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ ورافينيا وبيدري في التدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم الجمعة.
وأقام لاعبو برشلونة ممرا شرفيا لزملائهم العائدين من الإصابة إلى جانب فيرمين لوبيز بعد تألقه أمام شاختار وتسجيل هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وتعرض بيدري لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس الماضي، وشارك مرتين هذا الموسم.
وكان لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن وتعرض للإصابة الشهر الماضي أمام سيلتا فيغو وغاب على إثرها عن بضع مباريات.
ولعب دي يونغ 7 مباريات الموسم الحالي سجل فيها هدفا.
وبدأ البرازيلي رافينيا الموسم الحالي بشكل مميز وسجل هدفين وصنع 3 في 7 مباريات.
لكن الإصابة طالت رافينيا أمام إشبيلية يوم 29 سبتمبر، وبالتحديد في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.
ولم يكمل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الشوط الأول أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا.
وقال برشلونة إن ليفاندوفسكي أصيب بالتواء في الكاحل الأيسر، علما أنه نال جائزة هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.
ويملك برشلونة 24 نقطة من 10 مباريات ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بنقطة وحيدة عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.
وحقق برشلونة الفوز في أول 3 جولات بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على حساب رويال أنتويرب وبورتو وشاختار.
وبعد مواجهة ريال مدريد سيلعب برشلونة مع ريال سوسيداد في الليغا ثم مع شاختار بدوري أبطال أوروبا.