مودريتش على موعد مع رقم تاريخي في الكلاسيكو

وسيتجاوز مودريتش رقم باكو بويو، حارس ريال مدريد السابق، الذي يحمل الرقم القياسي بخوض كلاسيكو موسم 1995/1996 بعمر 38 عاما و38 يوما.

من جانبه، فإن أصغر لاعب في تشكيلة ريال مدريد الذي سيلعب في الكلاسيكيو سيكون جود بيلينغهام بعمر 20 عاما و3 أشهر و28 يوما.

ويبلغ فارق العمر بين مودريتش وبيلينغهام نحو 18 عاما.

ومن غير المتوقع أن يشارك مودريتش في التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو غدا السبت.

وانضم مودريتش لريال مدريد من توتنهام صيف 2012، وشارك مودريتش في 499 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.