مودريتش على موعد مع رقم تاريخي في الكلاسيكو
سيكون لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد على موعد مع رقم تاريخي خلال مباراة الكلاسيكو غدا السبت في الدوري الإسباني.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة غدا السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن موديتش في حال مشاركته أمام برشلونة سيكون أكبر لاعب سنا يشارك في تاريخ الكلاسيكو بعمر 38 عاما وشهر و19 يوما.
وسيتجاوز مودريتش رقم باكو بويو، حارس ريال مدريد السابق، الذي يحمل الرقم القياسي بخوض كلاسيكو موسم 1995/1996 بعمر 38 عاما و38 يوما.
من جانبه، فإن أصغر لاعب في تشكيلة ريال مدريد الذي سيلعب في الكلاسيكيو سيكون جود بيلينغهام بعمر 20 عاما و3 أشهر و28 يوما.
ويبلغ فارق العمر بين مودريتش وبيلينغهام نحو 18 عاما.
ومن غير المتوقع أن يشارك مودريتش في التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو غدا السبت.
وانضم مودريتش لريال مدريد من توتنهام صيف 2012، وشارك مودريتش في 499 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.
وجدد مودريتش عقده مع ريال مدريد، الصيف الماضي، بحيث ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأفادت صحيفة "مارما" بأن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيعتمد على توني كروس وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي مع بيلينغهام في خط الوسط.
ويتصدر ريال مدريد، مع جيرونا، جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك كل منهما 25 نقطة من 10 مباريات، ويأتي برشلونة بعدهما برصيد 24 نقطة.