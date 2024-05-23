مفاجأة.. الاتحاد السعودي يفاوض مهاجم ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية أن خوسيلو، نجم ريال مدريد، دخل على رادار نادي الاتحاد السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

خوسيلو، الذي يلعب في "الميرنغي" هذا الموسم بنظام الإعارة من إسبانيول، تألق بشكل كبير، رغم قلة الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق، بفضل أهدافه الحاسمة مع كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكانت آخر لقطات تألق خوسيلو مع الريال، تسجيله ثنائية في مرمى بايرن ميونخ الألماني، في أقل من 10 دقائق، ليقود فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لملاقاة بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل.

ووفقًا لما ذكره رئيس تحرير "ماركا"، فيلكس دياز، في تصريحات تلفزيونية، فإن "العميد" يستعد لخطف المهاجم خوسيلو قادمًا من ريال مدريد.