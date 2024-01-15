غينيا بـ10 لاعبين تواصل مفاجآت كأس أمم أفريقيا بالتعادل مع الكاميرون (فيديو)

وضع محمد بايو غينيا في المقدمة في الدقيقة العاشرة بعد كرة تصدى لها الحارس وأخفق الدفاع في تشتيتها لتصل إلى مهاجم لوهافر على يمين منطقة الجزاء ويسددها أرضية في الشباك. واحتسب الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وعقب الهدف تعرض منتخب غينيا لضربة موجعة في الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط، بطرد القائد فرانسوا كامانو؛ بسبب تدخل عنيف من الخلف على منافس.

وحاول منتخب الكاميرون استغلال النقص العددي في بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل، وتحقق له ما أراد على الفور عبر رأسية ماجري في الدقيقة 50 من تمريرة عرضية لنكودو.