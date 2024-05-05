الترجي يتكبد أول خسارة في الدوري التونسي

تعرض الترجي لأول خسارة في الدوري التونسي الموسم الحالي، بعد سقوطه بنتيجة 0/2، اليوم الأحد، أمام الملعب التونسي، في الجولة السادسة من مجموعة التتويج.

وعلى ملعب هادي النير، سجل يوسف عومارو هدفا في الدقيقة 80، ومجل رموان الصحراوي هدفا في الدقيقة 84، ليفوز الملعب التونسي 2/0.

وهذه أول خسارة للترجي في مختلف المسابقات منذ أكثر من 5 أشهر، وكانت آخر خسارة له أمام الهلال السوداني يوم 1 ديسمبر في دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الفوز رصيد الملعب التونسي إلى 9 نقاط في المركز الثاني مع الاتحاد المنستيري بفارق 5 نقاط عن الترجي المتصدر.