الترجي يتكبد أول خسارة في الدوري التونسي
تعرض الترجي لأول خسارة في الدوري التونسي الموسم الحالي، بعد سقوطه بنتيجة 0/2، اليوم الأحد، أمام الملعب التونسي، في الجولة السادسة من مجموعة التتويج.
وعلى ملعب هادي النير، سجل يوسف عومارو هدفا في الدقيقة 80، ومجل رموان الصحراوي هدفا في الدقيقة 84، ليفوز الملعب التونسي 2/0.
وهذه أول خسارة للترجي في مختلف المسابقات منذ أكثر من 5 أشهر، وكانت آخر خسارة له أمام الهلال السوداني يوم 1 ديسمبر في دوري أبطال أفريقيا.
ورفع الفوز رصيد الملعب التونسي إلى 9 نقاط في المركز الثاني مع الاتحاد المنستيري بفارق 5 نقاط عن الترجي المتصدر.
ويلعب الترجي في الجولة الأخيرة مع النجم الساحلي يوم السبت 11 مايو، بعد ذلك، يواجه منافسه الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يومي 18 و25 مايو.
وفي ست مباريات في مجموعة التتويج، فاز الترجي ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة.
أما في دور المجموعات، فاز الترجي 10 مرات، وتعادل مرتين ولم يخسر.
وتوّج الترجي بلقب الدوري التونسي ست مرات متتالية، قبل أن ينتزع النجم الساحلي لقب الموسم الماضي.
والترجي هو البطل التاريخي للدوري التونسي برصيد 32 لقبا، مقابل 13 لقبا لأقرب منافسيه وهو الأفريقي.