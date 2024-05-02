إجراء طارئ في الترجي قبل مواجهة الأهلي المصري

وجاء بيان الترجي، بعد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بفرض عقوبات عليها لعدم امتثالها للمدونة العالمية، عبر حرمانها من استضافة بطولات إقليمية، أو قارية، أو عالمية، وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024.

وأصدرت وكالة "وادا" بيانا صحفيًّا، جاء فيه، إن "قرار عدم الامتثال النهائي، وبأثر فوري ضد تونس، ناتج عن عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023، لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأوضحت الوكالة: "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.

وأثيرت حالة من الجدل والتساؤلات بين الجماهير بعد هذا القرار، وهل سيؤثر على استضافة الترجي التونسي لنظيره الأهلي المصري في رادس يوم الـ18 من مايو الجاري ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يقام لقاء الإياب في الـ25 من مايو المقبل في القاهرة.