اكتشاف كوبر.. فيفا يوافق على انضمام مهاجم بالدوري الأرجنتيني لمنتخب سوريا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،اليوم الخميس، بشكل رسمي على أحقية تمثيل اللاعب توبياس كيرفيرا لمنتخب سوريا في الفترة المقبلة.

وتواصل الجهاز الفني لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مع اللاعب لإقناعه بتمثيل نسور قاسيون خاصة أنه يملك الجنسية السورية لأصول عائلته.

ووافق اللاعب على تمثيل سوريا، كما حصل الاتحاد السوري على موافقة رسمية من جانب فيفا.

ويخوض منتخب سوريا ،اليوم الخميس، مواجهة قوية ضد كوريا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.