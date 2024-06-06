اكتشاف كوبر.. فيفا يوافق على انضمام مهاجم بالدوري الأرجنتيني لمنتخب سوريا
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،اليوم الخميس، بشكل رسمي على أحقية تمثيل اللاعب توبياس كيرفيرا لمنتخب سوريا في الفترة المقبلة.
وتواصل الجهاز الفني لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مع اللاعب لإقناعه بتمثيل نسور قاسيون خاصة أنه يملك الجنسية السورية لأصول عائلته.
ووافق اللاعب على تمثيل سوريا، كما حصل الاتحاد السوري على موافقة رسمية من جانب فيفا.
ويخوض منتخب سوريا ،اليوم الخميس، مواجهة قوية ضد كوريا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويبلغ توبياس 21 عامًا، وشارك هذا الموسم مع فريق روساريو سنترال الذي يلعب بالدوري الأرجنتيني.
وسجل مهاجم سوريا الجديد هدفين خلال 18 مباراة خاضها مع فريقه الحالي.
وأبدى توبياس عبر الصفحة الرسمية للاتحاد السوري بموقع فيسبوك سعادته بتمثيل نسور قاسيون، مؤكدًا أن التواصل تم خلال الأيام الماضية، وتم تقديم كل المستندات التي تفيد بامتلاكه الجنسية السورية.
وأشار إلى سعادة أسرته بهذا الخبر، كما إنه سعيد برد فعل جماهير سوريا ودعمها له باستمرار متمنيًا تحقيق نتائج طيبة مع المنتخب السوري.