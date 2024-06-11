الصلح ينهي أزمة ثنائي منتخب ألمانيا قبل اليورو (صورة)

انتهت أزمة المشاجرة التي نشبت بين الثنائي أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وزميله في منتخب ألمانيا نيكلاس فولكروغ، في الحصة التدريبية للمنتخب البافاري، مساء اليوم الاثنين.

ونشر رودريغر عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام صورة له مع زميله فولكروغ خلال التدريبات وهو ما نشره أيضًا الأخير إشارة لنهاية الأزمة بينهما.