الصلح ينهي أزمة ثنائي منتخب ألمانيا قبل اليورو (صورة)
انتهت أزمة المشاجرة التي نشبت بين الثنائي أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وزميله في منتخب ألمانيا نيكلاس فولكروغ، في الحصة التدريبية للمنتخب البافاري، مساء اليوم الاثنين.
ونشر رودريغر عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام صورة له مع زميله فولكروغ خلال التدريبات وهو ما نشره أيضًا الأخير إشارة لنهاية الأزمة بينهما.
وأشارت صحيفة (بيلد) الألمانية في وقت سابق إلى وقوع مشاجرة قوية بين نيكلاس فولكروغ وأنطونيو روديغر في مران المانشافت.
وأوضحت الصحيفة الألمانية: "خلال التقسيمة لعب رودريغر ضد فولكروغ ولكن مدافع المانشافت استمر في الإمساك بالمهاجم وسحبه للأسفل ليسقط الأخير أرضًا".
وواصلت:"روديغر صرخ بغضب ووجه بعض السباب، ثم وقف فولكروغ بعدها واتجه نحو روديغر، ودفعا بعضهما البعض وكادا أن يتشاجرا لولا تدخل مساعد المدرب ساندرو فاغنر".
وذهب فاغنر إلى روديغر وحاول تهدئته، ثم غادر روديغر التدريبات الجماعية، وذهب للركض مع مدرب اللياقة البدنية حتى يهدأ.
ويستعد منتخب ألمانيا لافتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي يستضيفها على أرضه بداية من يوم الجمعة المقبل.
ويلعب المنتخب الألماني في مباراة الافتتاح ضد منافسه الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل.