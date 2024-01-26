تعرف على المرأة التي تقف وراء قرارات كلوب المصيرية

ساندروك وراء رفض اليونايتد

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كلوب كان مرشحاً لتدريب الغريم المحلي مانشستر يونايتد في 2014 لولا زوجته أولا ساندروك.

وجاء العرض في 2014 مع إقالة ديفيد مويس، الذي تولى تدريب اليونايتد خلفًا للسير أليكس فيرجسون، حيث كان كلوب مدربًا لفريق بروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لأسطورة ليفربول فيل تومسون، رفض كلوب العرض بعد أن ادعت "أولا" أن لديها شعورا سيئا تجاه مانشستر يونايتد.

وقال تومسون: "أخبرني كلوب أنه كان بإمكانه تولي تدريب مانشستر يونايتد، لكن زوجته قالت إن ذلك ليس صحيحًا".

وأضاف: "عندما وصل ليفربول، قالت زوجته إنه كان على حق. شيء غريب هناك .. يبدو الأمر كما لو أنه تم إنشاؤه لليفربول".