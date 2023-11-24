هاو: نيوكاسل لا يتمتع بأفضلية بعد رفض حظر استعارة لاعبين من أندية لها نفس المالك
يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن فريقه لا يملك أي أفضلية منافسيه بعد عدم حصول تصويت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على فرض حظر مؤقت على الاستعارة من جهات ذات صلة على الدعم الكافي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 13 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز صوتت لصالح الحظر المؤقت على صفقات الإعارة بين الفرق التي تنتمي لنفس المالك في اجتماع للمساهمين، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يقل صوتًا واحدًا عن العدد المطلوب لإقراره.
ويعني التصويت أن نيوكاسل، الذي استحوذت عليه مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، سيُسمح له باستعارة لاعبين من أندية أخرى مملوكة أيضًا للصندوق.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص أغلبية في الأندية "الأربعة الكبار" بالدوري السعودي للمحترفين - الاتحاد والأهلي والنصر والهلال - التي تعاقدت مع لاعبين، مثل: كريم بنزيما، ورياض محرز، وساديو ماني، وروبن نيفيز، ونيمار، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.
وتتمتع فرق الدوري الممتاز الأخرى أيضًا بعلاقات ملكية مع أندية أخرى.
ويملك مانشستر سيتي مجموعة سيتي لكرة القدم في أبوظبي التي تمتلك حصصًا في العديد من الأندية حول العالم، بينما توصل كونسورتيوم بلوكو، الذي اشترى تشيلسي، العام الماضي، إلى اتفاق ليصبح مساهمًا في نادي ستراسبورغ الفرنسي في يونيو الماضي.
وقال هاو قبل مباراة غدٍ ضد تشيلسي: "لقد كان تصويتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولسنا النادي الوحيد المعني بالأمر، وأعتقد أن غالبية الأندية تمتلك أندية أخرى حول العالم، والأمر لا يقتصر علينا وحدنا".
وأضاف: "كان لنيوكاسل وجهة نظر؛ لقد صوتنا لصالحنا كما يُسمح لنا بذلك، وجاء التصويت في الجانب الذي حدث فيه. نحن مرتاحون للغاية بشأن هذا الأمر".
وتابع هاو: "لدينا فريق نحبه حقًا، إذا تمكنا من جعل اللاعبين جاهزين قبل يناير، فستصبح الحاجة للتعاقدات أقل بكثير بالنسبة لنا، سيتم اتخاذ هذا القرار عند بدء فترة الانتقالات وليس الآن".
وأتم: "لا توجد أفضلية لنا في نظري، نحن مثل أي نادٍ آخر في الدوري الممتاز".
وسيتطلع نيوكاسل صاحب المركز السابع، والذي خسر آخر مباراتين في كافة المسابقات، للعودة إلى المسار الصحيح وإيقاف قوة تشيلسي عندما يستضيفه على ملعب سانت جيمس بارك.
وتغلب تشيلسي على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، وتعادل مع سيتي المتصدر قبل فترة التوقف الدولي.
لكن نيوكاسل عانى من عدة إصابات، وانضم كالوم ويلسون، هداف الفريق في المواسم الثلاثة الماضية، إلى قائمة طويلة من الإصابات في الفريق.
وقال هاو: "سيكون شهرًا صعبًا علينا خاصة مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة.
وأضاف: "لقد منحنا أنفسنا فترة مكثفة حقيقية، وهناك تحد أكبر مع كثرة الغائبين لدينا، ولكننا نتعامل ونتأقلم معه".