هاو: نيوكاسل لا يتمتع بأفضلية بعد رفض حظر استعارة لاعبين من أندية لها نفس المالك

يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن فريقه لا يملك أي أفضلية منافسيه بعد عدم حصول تصويت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على فرض حظر مؤقت على الاستعارة من جهات ذات صلة على الدعم الكافي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 13 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز صوتت لصالح الحظر المؤقت على صفقات الإعارة بين الفرق التي تنتمي لنفس المالك في اجتماع للمساهمين، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يقل صوتًا واحدًا عن العدد المطلوب لإقراره.

ويعني التصويت أن نيوكاسل، الذي استحوذت عليه مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، سيُسمح له باستعارة لاعبين من أندية أخرى مملوكة أيضًا للصندوق.