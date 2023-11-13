نيفيز يرحب بالرحيل عن الهلال إلى نيوكاسل.. وهذا بديله

وقال الصحفي الإنجليزي "بين جاكوب": روبن نيفيز لا يمانع في ترك الهلال والعودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وأضاف "جاكوب" عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن نيفيز منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وعن بديل نيفيز في الفريق السعودي قال: "البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يكون بديلًا له في الهلال".