نيفيز يرحب بالرحيل عن الهلال إلى نيوكاسل.. وهذا بديله
كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي روبن نيفيز نجم نادي الهلال السعودي، رحب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي في يناير المقبل عبر بوابة نيوكاسل.
نيفيز منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي
الصحفي الإنجليزي "بين جاكوب"
وقال الصحفي الإنجليزي "بين جاكوب": روبن نيفيز لا يمانع في ترك الهلال والعودة إلى إنجلترا مرة أخرى.
وأضاف "جاكوب" عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن نيفيز منفتح على الانتقال على سبيل الإعارة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وعن بديل نيفيز في الفريق السعودي قال: "البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يكون بديلًا له في الهلال".
ولعب نيفيز هذا الموسم مع الهلال 23 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.
وانتقل نيفيز إلى الهلال خلال انتقالات الصيف الماضي، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت قرابة الـ 50 مليون يورو.