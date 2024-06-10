منافسة شرسة بين برشلونة وباريس سان جيرمان على لاعب ليفربول

ويعتبر جناح ليفربول هدف نادي برشلونة بقيادة ديكو المدير الرياضي الذي يراه مناسبًا لطريقة لعب البلوغرانا وسيتألق تحت قيادة فليك.

ولكن نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن هناك منافسة شرسة بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي في الصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن ليفربول حدد سعرًا لا يقل عن 75 مليون يورو للسماح برحيل دياز.

ورغم اهتمام برشلونة إلا أن النادي الكتالوني يعاني من صعوبات مالية ولن يتمكن من إبرام تعاقدات دون بيع أحد لاعبيه أصحاب العقود الضخمة.

وعلى الجانب الآخر، يرى نادي باريس سان جيرمان أن دياز هو خير تعويض للمهاجم كيليان مبابي الذي انضم إلى ريال مدريد.