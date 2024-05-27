تفاصيل عقد فليك مع برشلونة وموعد التوقيع الرسمي

وخاض هانزي فليك مسيرة تدريبية طويلة منذ عام 1996 بتولي قيادة بامينتال الألماني، قبل قيادة هوفنهايم في الفترة بين 2000 إلى 2005.

وعمل فليك مساعدًا للإيطالي غيوفاني تراباتوني في تدريب رد بول سالزبورغ النمساوي عام 2006، قبل أن يعمل مساعدًا لمواطنه يواخيم لوف في المنتخب الألماني في الفترة بين 2006 إلى 2014.

وقاد فليك فريق بايرن ميونخ الألماني في الفترة بين 2019 إلى 2021، ثم تولى قيادة المنتخب الألماني في كأس العالم الأخيرة.