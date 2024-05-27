تفاصيل عقد فليك مع برشلونة وموعد التوقيع الرسمي
أصبح المدرب الألماني هانزي فليك على بعد خطوة واحدة من التعاقد بشكل رسمي لتولي قيادة برشلونة الإسباني.
وودع برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز بنهاية مباراة إشبيلية، أمس الأحد، في ختام الدوري الإسباني.
وأعلن برشلونة رحيل تشافي بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله الفريق الكتالوني أي ألقاب.
وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، كما حل وصيفًا للدوري الإسباني الذي كان يحمل لقبه.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في الانتقالات، تفاصيل جديدة بخصوص صفقة التعاقد مع فليك من جانب إدارة برشلونة.
وقال رومانو عبر منصة X إن فليك سيصل غدًا الثلاثاء إلى برشلونة، وسيوقع عقود تدريب الفريق الكتالوني بشكل رسمي بعد غدٍ الأربعاء.
وأشار إلى أن العقد الجديد للمدرب الألماني سينتهي على الأرجح في صيف 2026.
وخاض هانزي فليك مسيرة تدريبية طويلة منذ عام 1996 بتولي قيادة بامينتال الألماني، قبل قيادة هوفنهايم في الفترة بين 2000 إلى 2005.
وعمل فليك مساعدًا للإيطالي غيوفاني تراباتوني في تدريب رد بول سالزبورغ النمساوي عام 2006، قبل أن يعمل مساعدًا لمواطنه يواخيم لوف في المنتخب الألماني في الفترة بين 2006 إلى 2014.
وقاد فليك فريق بايرن ميونخ الألماني في الفترة بين 2019 إلى 2021، ثم تولى قيادة المنتخب الألماني في كأس العالم الأخيرة.