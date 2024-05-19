تعيين مونتيرو مدربًا ليوفنتوس حتى نهاية الموسم
قال نادي يوفنتوس، اليوم الأحد، بعد الاستغناء عن خدمات مدربه ماسيميليانو أليغري: إن مدافعه السابق باولو مونتيرو سيتولى مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وأقال يوفنتوس مدربه السابق أليغري، الجمعة الماضي، بسبب تصرفه خلال وبعد المباراة النهائية لكأس إيطاليا والتي طرد خلالها.
وحاليًّا يعمل مونتيرو، البالغ 52 عامًا، وهو من أوروغواي، مدربًا لفريق يوفنتوس تحت 19 عامًا وسيقود الفريق الأول في مباراتيه المتبقيتين في مواجهة بولونيا، الاثنين المقبل، في ملعب الأخير وأمام الضيف مونزا في الـ26 من مايو الجاري.
وخلال مسيرته كلاعب في صفوف يوفنتوس ما بين 1996 و2005 توّج مونتيرو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات.
وقال يوفنتوس في بيان: "باولو هو أسطورة بالنسبة ليوفنتوس... نتمنى لك كل التوفيق يا باولو".