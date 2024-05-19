تعيين مونتيرو مدربًا ليوفنتوس حتى نهاية الموسم

وحاليًّا يعمل مونتيرو، البالغ 52 عامًا، وهو من أوروغواي، مدربًا لفريق يوفنتوس تحت 19 عامًا وسيقود الفريق الأول في مباراتيه المتبقيتين في مواجهة بولونيا، الاثنين المقبل، في ملعب الأخير وأمام الضيف مونزا في الـ26 من مايو الجاري.

وخلال مسيرته كلاعب في صفوف يوفنتوس ما بين 1996 و2005 توّج مونتيرو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات.

وقال يوفنتوس في بيان: "باولو هو أسطورة بالنسبة ليوفنتوس... نتمنى لك كل التوفيق يا باولو".