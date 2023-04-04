إيقاف مباراة توتنهام وإيفرتون لإفطار اللاعبين (صور)
أوقف الحكم دافيد كووت مباراة توتنهام مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي ليتسنى للاعبين المسلمين الصائمين شرب الماء والإفطار.
وعند الدقيقة 26 من المباراة أعلن الحكم دافيد كووت إيقاف المباراة ليتسنى للاعبين شرب الماء.
وأصبحت مباراة إيفرتون مع توتنهام أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تتوقف مؤقتا للسماح للاعبين المسلمين بتناول الإفطار في رمضان، حيث تناول أمادو أونانا وعبدالله دوكوري وإدريسا غاي المرطبات.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توقيف المباريات التي تقام خلال فترة الصيام؛ حتى يتنسى للاعبين الصائمين الإفطار في جميع الدرجات.
واستمرت الاستراحة بضع دقائق فقط، حيث اندفع ثلاثي إيفرتون للحصول على الماء، في حين استخدم لاعبون آخرون أيضا التوقف المؤقت لتناول مشروب والاستماع إلى تعليمات مديريهم.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي على ملعب جوديسون بارك.
ويملك توتنهام 49 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس، مقابل 26 نقطة من 28 مباراة لإيفرتون في المركز الـ18.