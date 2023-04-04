إيقاف مباراة توتنهام وإيفرتون لإفطار اللاعبين (صور)

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز توقيف المباريات التي تقام خلال فترة الصيام؛ حتى يتنسى للاعبين الصائمين الإفطار في جميع الدرجات.

واستمرت الاستراحة بضع دقائق فقط، حيث اندفع ثلاثي إيفرتون للحصول على الماء، في حين استخدم لاعبون آخرون أيضا التوقف المؤقت لتناول مشروب والاستماع إلى تعليمات مديريهم.

وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي على ملعب جوديسون بارك.

ويملك توتنهام 49 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس، مقابل 26 نقطة من 28 مباراة لإيفرتون في المركز الـ18.