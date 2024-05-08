خطوة محمد صلاح "الحاسمة" قبل الرد على عرض الاتحاد السعودي

أكدت تقارير إخبارية إيطالية أن النجم المصري محمد صلاح سيتخذ خطوة حاسمة قبل تحديد مستقبله مع نادي ليفربول وذلك قبل نهاية موسم 2023 ـ 2024.

ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" فإن محمد صلاح سيجتمع مع الهولندي أرني سلوت المدرب الجديد لنادي ليفربول قبل أن يحسم موقفه من عرض نادي اتحاد جدة السعودي.

وأضاف المصدر ذاته أن صلاح يرغب أولًا في الحديث مع أرني سلوت، المدرب المقبل لليفربول، قبل حسم مستقبله

وفي ضوء غموض مستقبل اللاعب المصري مع "الريدز"، ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى صفوف الاتحا للمرة الثانية، وذلك بعد أن كان خلال الصيف الماضي قريبا من التوقيع على صفقة ضخمة، لكن اللاعب نفسه فضل البقاء في البريمرليغ.