خطوة محمد صلاح "الحاسمة" قبل الرد على عرض الاتحاد السعودي
أكدت تقارير إخبارية إيطالية أن النجم المصري محمد صلاح سيتخذ خطوة حاسمة قبل تحديد مستقبله مع نادي ليفربول وذلك قبل نهاية موسم 2023 ـ 2024.
ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" فإن محمد صلاح سيجتمع مع الهولندي أرني سلوت المدرب الجديد لنادي ليفربول قبل أن يحسم موقفه من عرض نادي اتحاد جدة السعودي.
وأضاف المصدر ذاته أن صلاح يرغب أولًا في الحديث مع أرني سلوت، المدرب المقبل لليفربول، قبل حسم مستقبله
وفي ضوء غموض مستقبل اللاعب المصري مع "الريدز"، ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى صفوف الاتحا للمرة الثانية، وذلك بعد أن كان خلال الصيف الماضي قريبا من التوقيع على صفقة ضخمة، لكن اللاعب نفسه فضل البقاء في البريمرليغ.
وتجدد الحديث بشأن مستقبل محمد صلاح، وإمكانية إتمام صفقته "المؤجلة" مع اتحاد جدة في الصيف المقبل، خصوصا أن الاتحاد يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين كبار لتعويض موسمه السيء، وكذلك في ضوء ما يتردد من قطيعة تامة بين صلاح و مدربه يورجن كلوب.
وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الثلاثاء، إن صلاح هو خيار الاتحاد الأول في سوق الانتقالات، لكن المفاوضات تسير بوتيرة بطيئة، وبالتالي فإن النادي اتجه لخيار آخر هو هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير.
وأشار إلى أن صلاح لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله، وستتضح الأمور بعد مقابلته مع المدرب الجديد لليفربول.
وبعد فترة من البرود مع مدربه يورغن كلوب استعاد محمد صلاح نغمة التهديف في الدوري الإنجليزي وساهم بهدف في فوز فريقه (4 ـ 2) أمام توتنهام الأحد الماضي ضمن الجولة 36 من البريمرليغ.