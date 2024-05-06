أول تعليق من مدرب ليفربول الجديد حول محمد صلاح

علق المدرب الهولندي آرني سلوت الذي يقترب من تدريب ليفربول، للمرة الأولى، على المصري محمد صلاح جناح الريدز.

وقال آرني سلوت: "هدف محمد صلاح على توتنهام كان رائعًا، لكنني اضطررت إلى إيقاف المباراة بعد ذلك".

وأضاف: "إذا تم الإعلان الرسمي وأنا متأكد بنسبة 100% من أنني سأذهب إلى هناك (ليفربول) فلن أشاهد هذه المباراة فقط (ليفربول ضد توتنهام) بل أكثر من ذلك بكثير".

وتابع المدرب الهولندي: "أود أخذ عقل يورغن كلوب إذا دربت ليفربول".

ومن المرجع أن يكون سلوت مدرب فينورد الحالي مدربا لليفربول الموسم المقبل لخلافة الألماني يورغن كلوب الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.

وتولى آرني سلوت تدريب فينورد في يوليو 2021 وينتهي عقده في يونيو 2026 لكنه من المرجح أن يتم الإعلان عن تعيينه مدربا للريدز خلال أيام.