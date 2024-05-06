أول تعليق من مدرب ليفربول الجديد حول محمد صلاح
علق المدرب الهولندي آرني سلوت الذي يقترب من تدريب ليفربول، للمرة الأولى، على المصري محمد صلاح جناح الريدز.
وقال آرني سلوت: "هدف محمد صلاح على توتنهام كان رائعًا، لكنني اضطررت إلى إيقاف المباراة بعد ذلك".
وأضاف: "إذا تم الإعلان الرسمي وأنا متأكد بنسبة 100% من أنني سأذهب إلى هناك (ليفربول) فلن أشاهد هذه المباراة فقط (ليفربول ضد توتنهام) بل أكثر من ذلك بكثير".
وتابع المدرب الهولندي: "أود أخذ عقل يورغن كلوب إذا دربت ليفربول".
ومن المرجع أن يكون سلوت مدرب فينورد الحالي مدربا لليفربول الموسم المقبل لخلافة الألماني يورغن كلوب الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.
وتولى آرني سلوت تدريب فينورد في يوليو 2021 وينتهي عقده في يونيو 2026 لكنه من المرجح أن يتم الإعلان عن تعيينه مدربا للريدز خلال أيام.
وقبل أيام كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور حاسم في محاولة ليفربول للتعاقد مع آرني سلوت.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "وقع ليفربول وفينورد على جميع الوثائق الخاصة بانتقال آرني سلوت الوشيك إلى الريدز كمدرب جديد".
وأضاف الصحفي الإيطالي: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصدر البيان الرسمي المقرر بين الناديين هذا الأسبوع، تم الانتهاء من كل شيء وتوقيعه".
وكان المدرب البرتغالي روبن أموريم المرشح الأول لخلافة كلوب قبل أن يتجه ليفربول نحو سلوت.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن سلوت أدار 146 مباراة لفينورد، فاز في 95 منها، وتعادل في 27 مباراة وخسر 24 مباراة.
وتتبقى لليفربول مباراتين في الدوري الإنجليزي قبل نهاية موسمه، حيث سيلعب مع أستون فيلا وولفرهامبتون.