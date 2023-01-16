لماذا باع باريس سان جيرمان قميص ميسي الذي ارتداه أمام أنجيه؟

وأضافت الصحيفة أنه تم عرض القميص في مزاد مثل 17 قميصًا آخر استخدمها لاعبو باريس سان جيرمان خلال الفوز 2/0 على أنجيه في 11 يناير/كانون الثاني الحالي.

وقد سجل القميص رقم 30 للأرجنتيني رقمًا قياسيًا، حيث اشتراه عارض صيني وبدا عازمًا على إضافة هذا القميص إلى مجموعته، وكان عرضه الأول 22.000 يورو، ولم يفز به إلا في عرضه السابع.

وخلال هذا البيع نفسه، تم بيع قميص نيمار مقابل 7.894 يورو، وبالنسبة لقمصان الفريق ضد لينس أو ستراسبورغ، ارتفعت قيمة قمصان كيليان مبابي إلى 14.083 يورو، و15.017 يورو، لكنه بالتالي أقل بثلاث مرات مقارنة بسعر قميص ميسي.