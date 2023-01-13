"القزم وجرذ المجاري".. شتائم من إدارة برشلونة السابقة لليونيل ميسي

كشفت تقارير إعلامية كتالونية عن شتائم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في رسائل متبادلة بين إدارة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك في إطار الكشف عمن كان وراء تسريب عقده الكبير رفقة الفريق.

واُتهم رومان غوميز بونتي رئيس الخدمات القانونية السابق وأوسكار غرو المدير العام السابق لبرشلونة بأنهما وراء تسريب عقود عدة نجوم من بينهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، كما كشفت التسريبات عن المفاوضات حول تخفيض الرواتب والحوارات المتبادلة بين أعضاء الإدارة حول تسريب العقود عبر رسائل إلكترونية وتطبيق "واتساب".