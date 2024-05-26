حقيقة توقعات ليلى عبد اللطيف لنتيجة مباراة الأهلي المصري والترجي
حرصت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الرد على التعليقات التي تلقتها بشأن توقعاتها لنتيجة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتُوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مساء السبت، على حساب نظيره الترجي التونسي بهدف دون مقابل.
وتصدر اسم ليلى عبد اللطيف قائمة البحث والأكثر تداولًا حيث زعمت تقارير أنها توقعت خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي، وهو ما حدث عكسه بالأمس.
ولكن بالعودة إلى حساب ليلى عبد اللطيف عل منصة "يوتيوب"، نجدها أوضحت موقفها من هذا الأمر، مؤكدة عدم كشف أي توقعات محددة بشأن هذه المباراة.
وأشارت إلى حديثها السابق مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، إلى توقعها فوز فريق مصري ببطولة كبيرة دون تحديد اسم الفريق الفائز.
وعقب المباراة تداولت مواقع مصرية تصريحات منسوبة لليلى عبد اللطيف تهنئ فيها النادي الأهل بتتويجه بلقب دوري الأبطال، موضحة: "الحديث المتداول بشأن توقعاتي لمباراة الأهلي والترجي عارية تمامًا عن الصحة، إذا لم تسمعوا صوتي ولم تشاهدوني بالصوت والصورة يبقى مش أنا".
وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.
وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 15 فوزًا و7 تعادلات.
وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، والذي لم يتحدد موعده بعد.