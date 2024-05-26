حقيقة توقعات ليلى عبد اللطيف لنتيجة مباراة الأهلي المصري والترجي

حرصت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الرد على التعليقات التي تلقتها بشأن توقعاتها لنتيجة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مساء السبت، على حساب نظيره الترجي التونسي بهدف دون مقابل.

وتصدر اسم ليلى عبد اللطيف قائمة البحث والأكثر تداولًا حيث زعمت تقارير أنها توقعت خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي، وهو ما حدث عكسه بالأمس.