كم نقطة يحتاجها ريال مدريد لحسم الدوري رسميًا؟

اقترب ريال مدريد من استعادة لقب الدوري الإسباني بعد فوزه 3/2 على منافسه التقليدي برشلونة يوم الأحد الماضي.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة مع تبقي 6 جولات.

ويحتاج ريال مدريد إلى 7 نقاط لضمان لقب الدوري الإسباني رسميًا.

وحال حصد ريال مدريد 7 نقاط سيرفع رصيده إلى 88 نقطة، وحال فوز برشلونة في مبارياته الست المقبلة فإنه سيرفع رصيده إلى 88 نقطة أيضًا.

لكن وقتها سيضمن ريال مدريد لقب الليغا لأنه سيتفوق على برشلونة في المواجهات المباشرة، حيث فاز ريال مدريد 2/1 في لويس كومبانيس الأولمبي ملعب برشلونة و3/2 في سانتياغو برنابيو.