لماذا امتنع ميسي عن الاحتفال بجائزة "ذا بيست"؟

تجاهل تام

غياب ميسي عن الحفل ربما كان مبررًا، أو هكذا ارتأى للجميع وقتها، حيث سيأتي ميسي من مسافة بعيدة للغاية ولديه التزامات رفقة إنتر ميامي حتى وإن كانت ودية.

وظن البعض أن ميسي يحاول الحفاظ على نفسه في فترة التحضير للموسم الجديد في الولايات المتحدة، لكن يبدو أن الأمر يتجاوز ذلك.

فالأرجنتيني حتى لم يسجل رسالة فيديو لعرضها خلال الاحتفال، ولم يبعث بممثل عنه لاستلام الجائزة، بدلًا من ذلك رفعها تييري هنري مقدم الحفل بنفسه.

وكل تلك كانت إشارات توضح أن عدم وجود ميسي في الحفل غير مرتبط ببعد المسافة أو رغبته في التحضير بشكل جيد للموسم الجديد، لكن الإشارات لم تقف هنا.

فطوال أسبوع كامل لم يقم ميسي بنشر تغريدة أو صورة أو حتى علق على فوزه بالجائزة! تلك ربما تكون سابقة جديدة من نوعها أن يحقق لاعب جائزة بذلك الحجم ويتجاهلها تمامًا، وبدلًا من ذلك ينشر صورًا من مباريات وأخرى دعائية.