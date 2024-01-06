فاز بها رونالدو ورونالدينيو.. ما الجائزة التي استعصت على ميسي؟
فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات خلال مسيرته الأسطورية وهو رقم قياسي، لكن جائزة واحدة لا تزال بعيدة المنال عن بطل كأس العالم 2022.
ولا يزال ميسي، الفائز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، لم يحصل بعد على جائزة القدم الذهبية المرموقة.
وتم تقديم جائزة القدم الذهبية للمرة الأولى عام 2003، وتهدف إلى تكريم اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 28 عامًا أو أكثر.
وبموجب قواعد الجائزة، يمكن للاعبين الحصول على الجائزة مرة واحدة فقط خلال مسيرتهم الكروية.
ومن اللافت للنظر أن ميسي لم يحصل بعد على الجائزة، رغم أهليته في النسخ السبع الأخيرة.
وفي النسخ السبع الأخيرة فاز حارسا المرمى الفائزان بكأس العالم جيانلويجي بوفون وإيكر كاسياس بالجائزة عامي 2016 و2017، بينما فاز المهاجم إديسون كافاني بالجائزة في العام التالي.
وحصل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة عام 2019، بعد عام واحد من فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى.
ونال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنافس التاريخي لميسي، بالجائزة عام 2020، وفاز محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي بآخر نسختين.
وأعلن المنظمون أن النسخة الأخيرة من الجائزة سيتم منحها في الصيف، بعد أن تم تقديمها سابقًا في نهاية العام التقويمي.
ومن المرجح أن يتنافس ميسي للفوز بجائزة 2023 عندما يعلن المنظمون قائمة الترشيحات، نظرًا لأنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية.
وساعد ميسي البالغ من العمر 36 عامًا باريس سان جيرمان في الحصول على لقب الدوري الفرنسي في موسمه الأخير مع النادي الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ويعد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق، من بين اللاعبين البارزين الذين لم يفوزوا بالجائزة بعد، وقد يكونون في المنافسة مع ميسي.
وتم منح جائزة القدم الذهبية للمرة الأولى للأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو عام 2003، وكان رايان غيغز ورونالدينيو ورونالدو من بين الفائزين البارزين.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن كل فائز بالجائزة مدعو لإضافة بصمات قدمه في ممشى المشاهير لكرة القدم (The Champions Promenade) في موناكو، حيث يقام حفل توزيع الجوائز.