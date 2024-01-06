فاز بها رونالدو ورونالدينيو.. ما الجائزة التي استعصت على ميسي؟

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات خلال مسيرته الأسطورية وهو رقم قياسي، لكن جائزة واحدة لا تزال بعيدة المنال عن بطل كأس العالم 2022.

ولا يزال ميسي، الفائز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، لم يحصل بعد على جائزة القدم الذهبية المرموقة.

وتم تقديم جائزة القدم الذهبية للمرة الأولى عام 2003، وتهدف إلى تكريم اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 28 عامًا أو أكثر.

وبموجب قواعد الجائزة، يمكن للاعبين الحصول على الجائزة مرة واحدة فقط خلال مسيرتهم الكروية.