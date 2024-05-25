من هو ثاني أجانب الهلال الراحلين؟

وبحسب ما نشره الصحفي "برونو أندارادي"، فإن مسؤولي الهلال يخططون لبيع عقد اللاعب البرازيلي؛ لإفساح مكان في قائمة الأجانب للفريق من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد الصحفي الذي يعمل في شبكة "UOL"، بحسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن مهاجم فلامينجو السابق لديه الكثير من عروض الأندية البرازيلية التي ترغب في التعاقد معه.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الهلال ترغب في الحصول على 108 ملايين ريال برازيلي للموافقة على الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي.

وانتقل ميشيل، صاحب الـ28 عاما، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، قادما من فلامنغو البرازيلي.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أبدت انفتاحها أيضاً على تقييم العروض المقدمة للتعاقد مع البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الفريق.