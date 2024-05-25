من هو ثاني أجانب الهلال الراحلين؟
تخطط إدارة نادي الهلال لبيع عقد البرازيلي ميشيل ديلغادو، مهاجم الفريقن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي "برونو أندارادي"، فإن مسؤولي الهلال يخططون لبيع عقد اللاعب البرازيلي؛ لإفساح مكان في قائمة الأجانب للفريق من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.
وأكد الصحفي الذي يعمل في شبكة "UOL"، بحسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن مهاجم فلامينجو السابق لديه الكثير من عروض الأندية البرازيلية التي ترغب في التعاقد معه.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الهلال ترغب في الحصول على 108 ملايين ريال برازيلي للموافقة على الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي.
وانتقل ميشيل، صاحب الـ28 عاما، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، قادما من فلامنغو البرازيلي.
وكانت إدارة نادي الهلال قد أبدت انفتاحها أيضاً على تقييم العروض المقدمة للتعاقد مع البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الفريق.
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، قبل 3 جولات من نهايته.
واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.
وسلّم وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائد الهلال سلمان الفرج كأس الدوري.