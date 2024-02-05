منصة إسبانية تعتذر بسبب خبر خاطئ عن ريال مدريد
قدمت شبكة DAZN الإسبانية اعتذارا رسميا عن الجدل الذي أثارته الفترة الماضية، إثر نشرها ترجمة خاطئة لحديث سوتو غرادو حكم مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.
وتدخل رودريغو مهاجم ريال مدريد بشكل متهور على ألفارو فالز، حارس لاس بالماس، في الدقيقة الخامسة من اللقاء، لكن حكم المباراة "غرادو" اكتفى بمنح رودريغو، بطاقة صفراء، ولم يطرده، ما أثار حالة من الجدل.
ثم نشرت "DAZN" حديثا مصورا بين غرادو وناتشو، قائد الفريق الملكي، خلال اللقاء، حيث زعمت أنه قال الحكم "بالتأكيد كان يجب أن يحصل رودريغو على البطاقة الحمراء".
وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا ينفي فيه صحة هذا الحديث، وأعلن فتح تحقيق حول الواقعة.
وأصدرت الشبكة الإسبانية بيان اعتذار رسميا عن الواقعة، اليوم الإثنين، قائلة: "قمنا بترجمة لغة الشفاه بشكل سيئ واندفعنا، ونتيجة لهذا التسرع جاء الخطأ".
وأضاف البيان: "الاعتراف بالأخطاء أمر حكيم، ونحن كنا مخطئين ونريد الاعتذار، والحكم لم يخبر ناتشو أنه كان يجب عليه طرد رودريغو".
وكان ريال مدريد قد تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني.
وحافظ ريال مدريد على صدارته للدوري الإسباني وأصبح رصيده 58 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 48 نقطة في الترتيب.