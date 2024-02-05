منصة إسبانية تعتذر بسبب خبر خاطئ عن ريال مدريد

قدمت شبكة DAZN الإسبانية اعتذارا رسميا عن الجدل الذي أثارته الفترة الماضية، إثر نشرها ترجمة خاطئة لحديث سوتو غرادو حكم مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتدخل رودريغو مهاجم ريال مدريد بشكل متهور على ألفارو فالز، حارس لاس بالماس، في الدقيقة الخامسة من اللقاء، لكن حكم المباراة "غرادو" اكتفى بمنح رودريغو، بطاقة صفراء، ولم يطرده، ما أثار حالة من الجدل.

ثم نشرت "DAZN" حديثا مصورا بين غرادو وناتشو، قائد الفريق الملكي، خلال اللقاء، حيث زعمت أنه قال الحكم "بالتأكيد كان يجب أن يحصل رودريغو على البطاقة الحمراء".